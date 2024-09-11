Почему груши чернеют прямо на деревьях — как спасти урожай

Почерневший плод на грушевом дереве в саду. Фото: Pixabay

Каждый настоящий дачник знает, как важно правильно ухаживать за растениями в саду, чтобы получить хороший урожай фруктов, но иногда случается так, что на деревьях начинают гнить плоды. Например, на груше могут чернеть плоды, которые не успели даже созреть, и этому есть несколько причин.

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Причины почернения плодов на грушевом дереве

Иногда бывает так, что на груше плоды, которые еще не достигли, просто становятся черными. Опытные садоводы отмечают, что этому может быть несколько объяснений. По их словам, груша может чернеть прямо на ветках деревьев по таким причинам, как:

Инфекционные болезни

Град на улице, от которого травмировались плоды

Воздействие такого вредителя, как плодожорка

Чрезмерное или недостаточное количество воды

Неправильный уход

Такие болезни, как парша или монилиоз

Почерневшие плоды на грушевом дереве. Фото: Art-kupe.com

Профилактика, минимизирующая риски возникновения проблемы

Если вы заметили, что одна из этих причин или несколько повредили плоды, из-за чего они стали черными, необходимо провести соответствующую профилактику. Это, в свою очередь, поможет снизить риск почернения завязи на грушевом дереве.

Итак, во-первых, необходимо своевременно обрезать плодовое дерево, а во-вторых, поливать его столько, сколько нужно, чтобы не преувеличить или, наоборот, не преуменьшить с количеством воды. Также важно подпитывать грушу удобрениями с содержанием необходимых для нее питательных компонентов.

Процесс обрезки веток на груше. Фото: Alamy

К тому же, грушу, как и все другие растения, необходимо обрабатывать от различных вредителей и болезней, чтобы они не навредили фруктовому дереву и не наделали проблем.

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