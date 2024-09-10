Як правильно обрізати грушу восени, щоб вона тричі плодоносила — поради садівникам

Людина, яка збирає урожай груші. Фото: Freepik

Щоб груша рясно плодила та давала потрійний врожай, її необхідно правильно доглядати, зокрема обрізати. Дізнайтеся, як правильно обрізати це плодове дерево в саду залежно від року його життя, щоб не нашкодити йому.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Як правильно обрізати грушеве дерево

Перший рік життя

У перший рік життя груші обріжте її стовбур, прибравши вертикальні пагони, щоб ріст дерева не був вгору, а бічні гілки ставали сильнішими. Останні також варто обрізати до першої бруньки. Щоб не сприяти розвитку хвороб, обріжте гілки, які захворіли і стали сухими.

Після цього визначтеся з формою крони і приведіть плодове дерево до ладу, щоб зовні воно було красивим.

Урожай на грушевому дереві. Фото: Gardener`s Path

Другий рік життя

На другий рік видаліть верхню частину груші десь на 20-25 сантиметрів, а бічні гілки на шість-вісім сантиметрів. Потім видаліть другий ярус дерева так, щоб гілки знизу правильно сформувалися, і вертикальні гілки, щоб нижня частина дерева отримувала необхідне світло.

Після цього обов’язково помажте місця зрізів спеціальним засобом або садовим воском, щоб не було інфекцій.

Процес обрізки грушевого дерева. Фото: Pinterest

Третій рік життя

На третій рік життя дерева продовжуйте робити його верхню частину коротшою, зокрема, бічні гілки, і обов’язково обрізайте всі криві, сухі та вертикальні пагони.

В обов’язковому порядку стежте за тим, щоб груша отримувала необхідну кількість освітлення від сонця і поживних елементів. І дивіться за тим, як себе поводить груша після обрізки, регулярно видаляючи молоді пагони, які можуть зіпсувати зовнішний вигляд крони дерева.

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