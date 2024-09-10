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Вашому врожаю можна буде позаздрити — як правильно обрізати грушу восени

10 вересня 2024 12:23
Валентина Осадча - Редактор
Як правильно обрізати грушу восени, щоб вона тричі плодоносила — поради садівникам
Людина, яка збирає урожай груші. Фото: Freepik
Валентина Осадча - Редактор

Щоб груша рясно плодила та давала потрійний врожай, її необхідно правильно доглядати, зокрема обрізати. Дізнайтеся, як правильно обрізати це плодове дерево в саду залежно від року його життя, щоб не нашкодити йому.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Як правильно обрізати грушеве дерево

Перший рік життя

У перший рік життя груші обріжте її стовбур, прибравши вертикальні пагони, щоб ріст дерева не був вгору, а бічні гілки ставали сильнішими. Останні також варто обрізати до першої бруньки. Щоб не сприяти розвитку хвороб, обріжте гілки, які захворіли і стали сухими.

Після цього визначтеся з формою крони і приведіть плодове дерево до ладу, щоб зовні воно було красивим. 

Урожай на грушевом дереве
Урожай на грушевому дереві. Фото: Gardener`s Path

Другий рік життя

На другий рік видаліть верхню частину груші десь на 20-25 сантиметрів, а бічні гілки на шість-вісім сантиметрів. Потім видаліть другий ярус дерева так, щоб гілки знизу правильно сформувалися, і вертикальні гілки, щоб нижня частина дерева отримувала необхідне світло. 

Після цього обов’язково помажте місця зрізів спеціальним засобом або садовим воском, щоб не було інфекцій.

Процесс обрезки грушевого дерева
Процес обрізки грушевого дерева. Фото: Pinterest

Третій рік життя

На третій рік життя дерева продовжуйте робити його верхню частину коротшою, зокрема, бічні гілки, і обов’язково обрізайте всі криві, сухі та вертикальні пагони.

В обов’язковому порядку стежте за тим, щоб груша отримувала необхідну кількість освітлення від сонця і поживних елементів. І дивіться за тим, як себе поводить груша після обрізки, регулярно видаляючи молоді пагони, які можуть зіпсувати зовнішний вигляд крони дерева. 

Нагадаємо, ми писали про те, чому варто посадити дерево червоної груші у своєму саду. 

Раніше ми розповідали про те, як можна ефективно врятувати грушеве дерево від іржі. 

Також ми повідомляли про те, який сорт груші варто посадити у своєму саду.

дерева поради сад груша

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