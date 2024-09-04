Чому груші гниють на дереві — основні причини та поради, як врятувати врожай

Груші гниють на дереві. Фото: google.com

Доволі часто садівники та дачники стикаються з проблемою, коли груші гниють прямо на дереві й опадають. Через це можна втратити увесь урожай. Тому важливо знати, що робити в подібній ситуації і як їй запобігти.

Чому груші починають гнити, як урятувати дерево та врожай, розповідаємо далі в матеріалі.

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Причини, чому груші починають гнити

Як розповідають досвідчені садівники, найчастіше ця проблема виникає через такі причини:

маніліоз ( плодова гниль) — грибкове захворювання рослин;

плодова гниль) — грибкове захворювання рослин; парша — грибкове захворювання;

зараження інфекційними захворюваннями;

град, який травмував плоди;

ураження плодожеркою;

нестача вологи;

надлишок вологи;

неправильний догляд.

Залежно від причини й вибирається метод лікування хворого дерева.

Груші гниють на дереві. Фото: google.com

Як врятувати грушеве дерево та врожай

Перш за все, якщо це шкідники, грибкове або ж інфекційне захворювання, фахівці радять прибирати з дерев усі заражені плоди й обов'язково знищувати їх разом з опалим листям. Відбраковуйте та безжалісно знищуйте навіть з мінімальними ознаками гнилі.

Не можна залишати під деревами гнилі плоди чи листя, адже таким чином шкідники чи хвороба проникають у ґрунт, а тому проблема не вирішиться.

Коли врожай вже достиг, марно та навіть небезпечно обробляти дерева препаратами, адже тоді плоди вже не можна буде вживати.

Тому вже після збору врожаю та навесні слід обробити плодові дерева бордоською рідиною або протигрибковими препаратами — фунгіцидами. До речі, щоб зробити бордоську рідину у 10 л води розчиніть 300 г мідного купоросу та 450 г негашеного вапна.

Ще одним профілактичним засобом є регулярне перекопування пристовбурного кола дерева. Причому лопату перед кожним перекопуванням потрібно дезінфікувати.

Не забувайте регулярно проріджувати гілки дерев, видалять засохлі та хворі. Адже дерева без щорічної обрізки погано провітрюються та стають найбільш вразливі.

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