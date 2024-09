Які 5 рослин треба обрізати до зими — поради садівникам

Молода садівниця, яка обрізає кущ троянди. Фото: Freepik

Кожна рослина в саду потребує обрізки, адже вона не тільки приводить зовнішній вигляд до ладу, а й забезпечує активне цвітіння наступного року. Досвідчені садівники розповіли, які рослини варто встигнути обрізати до настання зимового сезону.

Про це повідомляє Mirror.

Обрізка — це дуже важливий етап догляду на городі та в саду, але тут все залежить від часу проведення цієї процедури. Якщо ви обріжете рослини безпосередньо перед заморозками, ви ризикуєте нашкодити їм, а якщо зробити це занадто рано, то потім доведеться обрізати їх ще раз.

Обрізка плодового дерева в саду. Фото: Pinterest

Є п’ять рослин, які досвідчені садівники рекомендують встигнути обрізати до настання зими — в листопаді поточного року. Якщо ви це зробите, ви маєте непогані шанси виростити найпишніші, найароматніші та найурожайніші рослини.

Які рослини варто встигнути обрізати перед зимою

Експерти наголошують, що до списку рослин, які варто привести до ладу в листопаді, входять такі рослини, як:

Троянди

Багаторічні рослини

Вічнозелені чагарники

Гортензії

Фруктові дерева

Процес обрізки кущів троянди. Фото: The Times

За словами фахівчини Ліндсі Честейн з блогу Waddle and the Cluck home and garden, листопад вважається найсприятливішим місяцем для обрізки кущів і дерев. Річ у тому, що чагарники з деревами переходять у стан спокою, а правильна обрізка покращує їхнє здоров’я і продуктивність.

Що варто знати під час обрізки рослин

Ліндсі Честейн рекомендує обрізати рослини секаторами, які потім необхідно в обов’язковому порядку стерилізувати. Самі зрізи вона радить робити виключно над бруньками на рослинах, які направлені назовні.

