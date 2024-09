Какие 5 растений нужно обрезать до зимы — советы садоводам

Молодая садовница, которая обрезает куст розы. Фото: Freepik

Каждое растение в саду нуждается в обрезке, ведь оно не только приводит внешний вид в порядок, но и обеспечивает активное цветение в следующем году. Опытные садоводы рассказали, какие растения следует успеть обрезать до наступления зимнего сезона.

Об этом сообщает Mirror.

Обрезка — это очень важный этап ухода на огороде и саду, но здесь все зависит от времени проведения этой процедуры. Если вы обрежете растения непосредственно перед заморозками, вы рискуете навредить им, а если это сделать слишком рано, то потом придется обрезать их еще раз.

Обрезка плодового дерева в саду. Фото: Pinterest

Есть пять растений, которые опытные садоводы рекомендуют успеть обрезать до наступления зимы — в ноябре текущего года. Если вы это сделаете, у вас есть неплохие шансы вырастить самые пышные, ароматные и урожайные растения.

Какие растения следует успеть обрезать перед зимой

Эксперты отмечают, что в список растений, которые следует привести в порядок в ноябре, входят такие растения, как:

Розы

Многолетние растения

Вечнозеленые кустарники

Гортензии

Фруктовые деревья

Процесс обрезки кустов розы. Фото: The Times

По словам специалиста Линдси Честейн из блога Waddle and the Cluck home and garden, ноябрь считается самым благоприятным месяцем для обрезки кустов и деревьев. Дело в том, что кустарники с деревьями переходят в состояние покоя, а правильная обрезка улучшает их здоровье и производительность.

Что следует знать при обрезке растений

Линдси Честейн советует обрезать растения секаторами, которые потом нужно в обязательном порядке стерилизовать. Сами срезы она советует делать исключительно над почками на растениях, которые направлены наружу.

