Отруйні рослини, які не можна садити на дачі — чому ці квіти небезпечні

Головний біль, нудота і отруєння — ТОП-5 квітів, які не можна вирощувати на дачі
Відьми в давні часи проводили магічні ритуали, під час яких готували зілля з різних рослин, але деякі з них є дуже небезпечними сьогодні. Дізнайтеся, від яких рослин у саду необхідно терміново відмовитися задля власної безпеки.
Новини.LIVE розповідає про ці рослини.
Найнебезпечніші рослини для людини
Отруйний аконіт
Аконіт або вовча отрута в давні часи був дуже популярним серед різних чаклунок. Попри те, що зовні ця квітка просто заворожує, садити її на своїй ділянці категорично не можна, адже вона є справжньою отрутою не тільки для людей, а й для тварин. Якщо ви посадите цю рослину, ви ризикуєте порушити роботу серця і збити своє дихання.
Полин
До складу цієї квітки входять токсичні сполуки, які можуть провокувати виникнення головного болю, нудоти і навіть галюцинацій. Тому краще уникати контакту з цією рослиною і в жодному разі не вирощувати її на своїй ділянці.
Дурман звичайний
Ця рослина також має отруйний вплив на людину, адже в давні часи відьми готували з неї зілля, яке викликало транс і галюцинації в людини. Геть всі частини дурману вважаються отруйними, тому категорично не можна його навіть торкатися.
Чарівний бурачник лікарський
Попри те, що квіти цієї рослини є абсолютно безпечними для вживання, до її складу можуть входити токсичні речовини, що в разі неправильного використання викликають отруєння. Тому цю квітку категорично не можна чіпати.
Відьмина вербена
Відьми в давні часи з цієї рослини робили різні амулети і готували різні зілля. Однак, попри те, що відьмина вербена має корисні медичні властивості, її зв’язок з магією може створити неприємні асоціації в людини.
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