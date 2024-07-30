Ядовитые растения, которые нельзя сажать на даче — почему эти цветы опасны

Садовница, высаживающая цветы на даче. Фото: Daily Mail Online

Ведьмы в древние времена проводили магические ритуалы, во время которых готовили зелья из разных растений, но некоторые из них очень опасны сегодня. Узнайте, от каких растений в саду необходимо срочно отказаться ради собственной безопасности.

Новини.LIVE рассказывает об этих растениях.

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Ядовитый аконит

Аконит или волчий яд в древности был очень популярен среди разных колдуний. Несмотря на то, что снаружи этот цветок просто завораживает, сажать его на своем участке категорически нельзя, ведь он — настоящий яд не только для людей, но и для животных. Если вы посадите это растение, вы рискуете нарушить работу сердца и сбить свое дыхание.

Ядовитый аконит на лужайке. Фото: Pinterest

Полынь

В состав этого цветка входят токсические соединения, которые могут провоцировать возникновение головных болей, тошноты и даже галлюцинаций. Поэтому лучше избегать контакта с этим растением и ни в коем случае не выращивать его на своем участке.

Куст полыни на улице. Фото: Pinterest

Дурман обыкновенный

Это растение также оказывает ядовитое влияние на человека, ведь в древние времена ведьмы готовили из него зелье, которое вызывало транс и галлюцинации у человека. Все части дурмана считаются ядовитыми, поэтому категорически нельзя его даже касаться.

Куст обыкновенного дурмана в поле. Фото: Decorexpro

Волшебный бурачник лекарственный

Несмотря на то, что цветы этого растения абсолютно безопасны для употребления, в его состав могут входить токсичные вещества, которые в случае неправильного использования вызывают отравление. Поэтому этот цветок категорически нельзя трогать.

Волшебный бурачник лекарственный. Фото: Pixabay

Ведьмина вербена

Ведьмы в древние времена из этого растения делали разные амулеты и готовили разные зелья. Однако, несмотря на то, что ведьмина вербена обладает полезными медицинскими свойствами, ее связь с магией может создать неприятные ассоциации у человека.

Куст ведьминой вербены. Фото: Techinfus.com

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