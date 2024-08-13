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Робіть саме так, і рослини залишаться неушкодженими — як правильно пересадити квіти

13 серпня 2024 13:31
Катерина Волченко - Редактор
Як пересадити квіти, щоб не нашкодити їм — поради садівникам
Дачник, який садить квіти в саду. Фото: Pinterest
Катерина Волченко - Редактор

Влітку експерти не рекомендують пересаджувати квіти в саду, адже це може викликати стрес у них, що негативно вплине на їхній розвиток. Але якщо вам необхідно перемістити рослину з одного місця на інше, вам варто розуміти, як можна мінімізувати шок у неї.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Підготуйте рослину

Перш ніж викопувати квітку, десь за день до цього повністю полийте її — так листя та інші частини рослини будуть наділені вологою, що захистить їх від пересихання у період пересаджування.

Оберіть час пересаджування рослини

Досвідчені садівники рекомендують викопувати і пересаджувати рослини ввечері або тоді, коли небо вкрите хмарами, що перешкоджає потраплянню прямих променів сонця на квіти.

Процесс пересадки растений в саду
Процес пересаджування рослини в саду. Фото: Justdial

Рясно полийте рослину

Перед самим викопуванням знову полийте рослину, щоб земляна грудка намокла, а ґрунт прилип до кореневої системи. Не забудьте полити і саму ямку, куди ви збираєтеся посадити квітку.

Захистіть кореневу систему рослини

Садівники рекомендують захищати коріння квітів від негативного впливу сонця та вітру. Експерти радять пересаджувати кожну рослину окремо із самого початку до самого кінця, щоб коренева система квітки якомога менше часу була не в ґрунті.

Пересадка цветка из горшка в открытый грунт
Пересаджування квітки з горщика у відкритий ґрунт. Фото: Freepik

Підготуйте яму для рослини

Помістіть квітку разом з її кореневою системою у підготовлену і залиту наполовину водою ямку. Тримаючи рослину рівно, насипте в ямку землю, щоб вона торкнулася коріння. Після цього утрамбуйте землю навколо квітки, щоб зафіксувати її.

Доглядайте пересаджену рослину

Після того, як ви пересадили квітку, ще раз її повністю полийте і на декілька днів накрийте її тентом, щоб на неї не потрапляли прямі сонячні промені. Стежте за тим, щоб рослина не зів’яла, і поливайте її вранці та ввечері один або два рази на добу.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини в саду необхідно обрізати в серпні. 

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Також ми повідомляли про те, як доглядати троянди в серпні, щоб насолоджуватися ароматними квітами до заморозків.

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