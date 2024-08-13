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Делайте именно так, и растения останутся невредимыми — как правильно пересадить цветы

13 августа 2024 13:31
Екатерина Волченко - Редактор
Как пересадить цветы, чтобы не навредить им — советы садоводам
Дачник, который садит цветы в саду. Фото: Pinterest
Екатерина Волченко - Редактор

Летом эксперты не рекомендуют пересаживать цветы в саду, ведь это может вызвать стресс у них, что окажет негативное влияние на их развитие. Но если вам необходимо переместить растение с одного места на другое, вам следует понимать, как можно минимизировать шок у него.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Пересадка цветов — как это правильно делать

Подготовьте растение

Прежде чем выкапывать цветок, за день до этого полностью полейте его — так листья и другие части растения будут наделены влагой, что защитит их от пересыхания в период пересадки.

Выберите время пересадки растения

Опытные садоводы рекомендуют выкапывать и пересаживать растения вечером или когда небо покрыто облаками, что препятствует попаданию прямых лучей солнца на цветы.

Процесс пересадки растений в саду
Процесс пересадки растения в саду. Фото: Justdial

Обильно полейте растение

Перед самым выкапыванием снова полейте растение, чтобы земляной ком намок, а почва прилипла к корневой системе. Не забудьте полить и саму ямку, куда вы собираетесь посадить цветок.

Защитите корневую систему растения

Садоводы рекомендуют защищать корни цветов от негативного воздействия солнца и ветра. Эксперты советуют пересаживать каждое растение отдельно с самого начала до самого конца, чтобы корневая система цветка как можно меньше времени была не в почве.

Пересадка цветка из горшка в открытый грунт.
Пересадка цветка из горшка в открытый грунт. Фото: Freepik

Подготовьте яму для растения

Поместите цветок вместе с его корневой системой в подготовленную и залитую наполовину водой ямку. Держа растение ровно, насыпьте в ямку землю, чтобы она затронула корни. После этого утрамбуйте землю вокруг цветка, чтобы зафиксировать его.

Ухаживайте за пересаженным растением

После того как вы пересадили цветок, еще раз его полностью полейте и на несколько дней накройте его тентом, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи. Следите за тем, чтобы растение не увяло, и поливайте его утром и вечером один или два раза в сутки.

Напомним, мы писали о том, какие растения в саду нужно обрезать в августе.

Раньше мы рассказывали о том, какое экзотическое растение следует посадить в саду, чтобы уничтожить сорняки.

Также мы сообщали о том, как ухаживать за розами в августе, чтобы наслаждаться ароматными цветами до заморозков.

растения цветы советы сад

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