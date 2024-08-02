Як продовжити цвітіння троянд у саду — чотири задачі, що треба виконати у серпні

Дівчина доглядає за трояндами у саду. Фото: freepik.com

Як правило, серпень — останній місяць, коли можна насолоджуватися рясним цвітінням троянд. Вже на початку осені кущі поступово в'януть та готуються зустріти зимівлю. Проте, якщо знати кілька хитрощів, цвітіння можна продовжити до самих заморозків.

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Чотири задачі, які треба виконати у серпні, щоб троянди цвіли до пізньої осені

1. Обрізка

Для того, щоб троянди рясно та красиво цвіли, необхідно вчасно обрізати відцвілі та хворі суцвіття. Видаляючи старі пагони, ви звільните місце для нових.

2. Полив

Регулярний вчасний полив допоможе трояндам насичуватися вологою й мати сили для утворення нових бутонів.

3. Боротьба зі шкідниками та хворобами

Регулярно оглядайте троянди на наявність шкідників або хвороб, щоб вчасно зупинити їх розповсюдження. Не зайвим буде проводити профілактичні обробки. Якщо бачите на стеблах і листках ознаки захворювання, то обробіть клумбу інсектицидом для троянди.

4. Підживлення

Вчасне внесення добрива — це мало не головна складова, яке забезпечить вам цвітіння троянд до пізньої осені. Впродовж серпня необхідно підгодувати троянди 2-3 рази. Рослину слід забезпечити такими корисними речовинами як цинк, азот і кальцій.

Досвідчені садівники радять використовувати багатокомпонентні мінеральні комплекси для троянд. Проте, корисну суміш можна приготувати самостійно.

Дріжджове підживлення:

дріжджі — 20 г;

цукор — 2 ч. л.;

вода — 10 л.

Корисне удобрення з деревної золи:

деревна зола — 200 г;

вода — 15 л.

З настанням осені ділянку з трояндами рекомендується замульчувати тирсою або соломою.

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