Що посадити у серпні 2024 — квіти, які швидко ростуть і квітнуть до заморозків

Жінка висаджує квіти у саду. Фото: freepik.com

Серпень — час, коли літо повільно переходить у осінь, період, коли необхідно збирати врожай та насолоджуватися плодами своєї праці. Проте, все ще залишається можливість оновити сад й посадити рослини, які радуватимуть своєю красою аж до перших заморозків.

Читайте також:

Новини.LIVE підготував перелік квітів, які варто посадити у серпні 2024 року. Готові дізнатися, як зробити ваш сад, клумбу, присадибну ділянку або балкон неймовірно красивим навіть у кінці літа? Тоді читайте далі!

Що садити у серпні 2024 — квіти, які швидко ростуть та довго квітнуть

Верес

Ця квітуча яскрава рослина одна з найпопулярніших для посадки в кінці літа і на початку осені. Вона вражає своєю палітрою кольорів: білі, рожеві, фіолетові, зелені, іноді також сині чи чорні. Висота кущиків також буває різна. Можна висаджувати як у відкритий ґрунт, так і у горщиках. Квітнутиме верес до самих заморозків. При посадці слід пам’ятати, що верес віддає перевагу сонячним місцям і кислому ґрунту.

Різні кольори вересу. Фото: google.com

Хризантеми

У серпні на балконах і у садах ми також можемо висаджувати хризантеми. Багато сортів спокушають різноманітністю кольорів і форм. Ці яскраві квіти хоробро цвітуть до перших заморозків.

Рослина любить дренаж, тому можете на дно лунок покласти трохи піску або листя з лісу. Хвойні підстилки не використовуйте, бо хризантема не любить закислення ґрунту.

Садівниця висаджує хризантеми. Фото: freepik.com

Братки

Братки — дворічні або багаторічні рослини, що мають висоту 15-30 см. Квітки мають форму фіалки. На початку вегетації кущики братків ростуть компактно. Але потім вони випускають багато пагонів, розростаються і розсіюють свої насіння.

Ця рослина любить добре освітлені місця і родючий ґрунт. Грунт можна збагатити, купивши земляну суміш, багату мінералами та розсипавши її в тому місці, де ви будете вирощувати братки.

Братки у саду. Фото: google.com

Маргаритки

Маргаритка ― це невелика трав'яниста рослина з коротеньким кореневищем. Зазвичай квітнуть навесні та влітку, але можливе повторне цвітіння восени. Велика кількість садівник маргаритки вирощують через розсаду, щоб одразу насолоджуватися цвітінням.

Ця рослина любить гарно освітлені ділянки. Дана культура не вимоглива до складу ґрунту. Проте найкраще вона буде рости на структурованому легкому суглинку. Для посадки не підійдуть місця, що знаходяться в низинах, там, де спостерігається застій талої або дощової води, річ у тім, що такі рослини вкрай негативно реагують на надмірну вологість ґрунту.

Маргаритки у саду. Фото: google.com

Крокуси

Крокус є низькорослою, близько 10-15 см висотою рослиною. Цибулини злегка сплюснуті або округлої форми. Ідеальним місцем для крокусів буде добре освітлена ділянка в саду. Також вони добре будуть себе почувати під кронами листяних дерев. Для вирощування крокусів потрібен легкий і сухий ґрунт, багатий гумусом. Також він має бути повітропроникний.

Перед посадкою ретельно перекопайте ділянку на глибину 20-30 см. В ґрунт для кращої проникності додайте великозернистий пісок. Також обов’язково потрібно внести органічні компоненти. Зокрема компост і слабокислий торф. Якщо ґрунт кислий, то внесіть вапно. Для глинистих ґрунтів потрібно деревну золу.

Крокуси у саду. Фото: google.com

Раніше ми розповідали, які корисні роботи на городні та у саду можна зробити у серпні.

Нагадаємо, ми писали, які садові та городні культури необхідно підживити у серпні.

Також радимо вам дізнатися, які садові та городні рослини можна садити у відкритий ґрунт у серпні.