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Какие цветы посадить в августе 2024 года — будут украшать сад до заморозков

29 июля 2024 22:24
Анастасия Мироненко - Редактор
Что посадить в августе 2024 года — цветы, которые быстро растут и цветут до заморозков.
Женщина высаживает цветы в саду. Фото: freepik.com
Анастасия Мироненко - Редактор

Август — время, когда лето медленно переходит в осень, период, когда необходимо убирать урожай и наслаждаться плодами своего труда. Однако все еще остается возможность обновить сад и посадить растения, которые будут радовать своей красотой вплоть до первых заморозков.

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Что сажать в августе 2024 — быстро растущие и долго цветущие цветы

Вереск

Это цветущее яркое растение одно из самых популярных для посадки в конце лета и начале осени. Он поражает своей цветовой палитрой: белые, розовые, фиолетовые, зеленые, иногда также синие или черные. Высота кустов также бывает разная. Можно высаживать как в открытую почву, так и в горшках. Цветет вереск до самых заморозков. При посадке следует помнить, что вереск предпочитает солнечные места и кислую почву.

 

Что сажать в августе 2024 — цветы вереска
Различные цвета вереска. Фото: google.com

Хризантемы

В августе на балконах и в садах мы также можем высаживать хризантемы. Многие сорта соблазняют разнообразием цветов и форм. Эти яркие цветы храбро цветут до первых заморозков.

Растение любит дренаж, поэтому можете на дно лунок положить немного песка или листьев из леса. Хвойные подстилки не используйте, потому что хризантема не любит закисление почвы.

 

Какие цветы посадить в августе 2024 года - хризантемы.
Садовница высаживает хризантемы. Фото: freepik.com

Анютины глазки

Анютины глазки — двухлетние или многолетние растения, имеющие высоту 15-30 см. Цветки имеют форму фиалки. В начале вегетации кустики анютины глазки растут компактно. Но потом они испускают много побегов, разрастаются и рассеивают свои семена.

Это растение любит хорошо освещенные места и плодородную почву. Почву можно обогатить, купив земляную смесь, богатую минералами и рассыпав ее в том месте, где вы будете выращивать анютины глазки.

 

Какие цветы посадить в августе 2024 года.
Анютины глазки в саду. Фото: google.com

Маргаритки

Маргаритка — это небольшое травянистое растение с коротеньким корневищем. Обычно цветут весной и летом, но возможно повторное цветение осенью. Большое количество садоводов маргаритки выращивают через рассаду, чтобы сразу наслаждаться цветением.

Это растение любит хорошо освещенные участки. Данная культура не требовательна к составу почвы. Однако лучше всего она будет расти на структурированном легком суглинке. Для посадки не подойдут находящиеся в низинах места, там, где наблюдается застой талой или дождевой воды, дело в том, что такие растения крайне негативно реагируют на чрезмерную влажность почвы.

 

Какие цветы посадить в августе 2024 года.
Маргаритки в саду. Фото: google.com

Крокусы

Крокус является низкорослым, около 10-15 см высотой растением. Луковицы слегка сплюснуты или округлой формы. Идеальным местом для крокусов будет хорошо освещенный участок в саду. Также они будут хорошо себя чувствовать под кронами лиственных деревьев. Для выращивания крокусов нужна легкая и сухая почва, богатая гумусом. Также она должна быть воздухопроницаема.

Перед посадкой тщательно перекопайте участок на глубину 20-30 см. В грунт для лучшей проницаемости добавьте крупнозернистый песок. Также обязательно следует внести органические компоненты. В частности, компост и слабокислый торф. Если почва кислая, то внесите известь. Для глинистых грунтов требуется древесная зола.

 

Какие цветы посадить в августе 2024 года.
Крокусы в саду. Фото: google.com

Ранее мы рассказывали, какие полезные работы на огороде и саду можно сделать в августе.

Напомним, мы писали, какие садовые и огородные культуры необходимо подкормить в августе.

Также советуем вам узнать, какие садовые и огородные растения можно сажать в открытую почву в августе.

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