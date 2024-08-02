Как продолжить цветение роз в саду — четыре задачи, которые нужно выполнить в августе

Девушка ухаживает за розами в саду. Фото: freepik.com

Как правило, август — последний месяц, когда можно наслаждаться обильным цветением роз. Уже в начале осени кусты постепенно увядают и готовятся встретить зимовку. Однако, если знать несколько хитростей, цветение можно продолжить до самых заморозков.

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Четыре задачи, которые нужно выполнить в августе, чтобы розы цвели до поздней осени

1. Обрезка

Чтобы розы обильно и красиво цвели, необходимо вовремя обрезать отцветшие и больные соцветия. Удаляя старые побеги, вы освободите место для новых.

2. Полив

Регулярный полив поможет розам насыщаться влагой и иметь силы для образования новых бутонов.

3. Борьба с вредителями и болезнями

Регулярно осматривайте розы на наличие вредителей или болезней, чтобы остановить их распространение вовремя. Не лишним будет проводить профилактические обработки. Если видите на стеблях и листьях признаки заболевания, обработайте клумбу инсектицидом для розы.

4. Подкормка

Своевременное внесение удобрения — это едва ли не главная составляющая, которая обеспечит вам цветение роз до поздней осени. В течение августа необходимо подкормить розы 2-3 раза. Растение следует обеспечить такими полезными веществами, как цинк, азот и кальций.

Опытные садоводы рекомендуют использовать многокомпонентные минеральные комплексы для роз. Однако полезную смесь можно приготовить самостоятельно.

Дрожжевая подкормка:

дрожжи — 20 г;

сахар — 2 ч. л.;

вода — 10 л.

Полезное удобрение из древесной золы:

древесная зола — 200 г;

вода — 15 л.

С наступлением осени участок с розами рекомендуется замульчировать опилками или соломой.

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