Как продолжить цветение роз в саду — четыре задачи, которые нужно выполнить в августе

Розы будут цвести до заморозков — что обязательно следует сделать в августе
Как правило, август — последний месяц, когда можно наслаждаться обильным цветением роз. Уже в начале осени кусты постепенно увядают и готовятся встретить зимовку. Однако, если знать несколько хитростей, цветение можно продолжить до самых заморозков.
Как просто продлить цветение роз в саду до середины осени и что обязательно нужно сделать, рассказываем далее в материале.
Четыре задачи, которые нужно выполнить в августе, чтобы розы цвели до поздней осени
1. Обрезка
Чтобы розы обильно и красиво цвели, необходимо вовремя обрезать отцветшие и больные соцветия. Удаляя старые побеги, вы освободите место для новых.
2. Полив
Регулярный полив поможет розам насыщаться влагой и иметь силы для образования новых бутонов.
3. Борьба с вредителями и болезнями
Регулярно осматривайте розы на наличие вредителей или болезней, чтобы остановить их распространение вовремя. Не лишним будет проводить профилактические обработки. Если видите на стеблях и листьях признаки заболевания, обработайте клумбу инсектицидом для розы.
4. Подкормка
Своевременное внесение удобрения — это едва ли не главная составляющая, которая обеспечит вам цветение роз до поздней осени. В течение августа необходимо подкормить розы 2-3 раза. Растение следует обеспечить такими полезными веществами, как цинк, азот и кальций.
Опытные садоводы рекомендуют использовать многокомпонентные минеральные комплексы для роз. Однако полезную смесь можно приготовить самостоятельно.
Дрожжевая подкормка:
- дрожжи — 20 г;
- сахар — 2 ч. л.;
- вода — 10 л.
Полезное удобрение из древесной золы:
- древесная зола — 200 г;
- вода — 15 л.
С наступлением осени участок с розами рекомендуется замульчировать опилками или соломой.
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