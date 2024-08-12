Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Полийте цим хризантеми у серпні, і отримаєте пишне цвітіння — копійчаний засіб arrow

Полийте цим хризантеми у серпні, і отримаєте пишне цвітіння — копійчаний засіб

12 серпня 2024 12:22
Анастасія Мироненко - Редактор
Чим полити хризантеми у серпні, щоб вони пишно цвіли — копійчане добриво
Полив квітів у саду. Фото: shutterstock.com
Анастасія Мироненко - Редактор

Одні з найпопулярніших квітів в Україні — хризантеми. Ними часто прикрашені клумби, сади або подвір'я. Адже квітнуть вони аж до перших заморозків. Проте часом трапляється, що багатим цвітінням похвалитися не вдається. У такому разі потрібне підживлення. 

Новини.LIVE розповідає, чим полити хризантеми у серпні, щоб вони пишно цвіли. 

Читайте також:

Ефективне копійчане добриво для хризантем

Ефективне підживлення для хризантем можна підготувати навіть з підручних засобів, які знайдуться у кожного дачника. Ми пропонуємо скористатися деревною золою та оцтом.

Отже, потрібно посипати клумби, де ростуть хризантеми, деревною золою та розпушити землю, щоб кисень проник до кореневої системи. Закріпити результат допоможе полив, для цього потрібно до 10 л води додати 1 ст. л. оцту, розмішати та полити рослини.

Таке підживлення можна проводити не тільки у період цвітіння, а під час усієї вегетації.

 

Ефективне копійчане добриво для хризантем
Хризантеми у саду. Фото: pixabay.com

Як доглядати за хризантемами для пишного цвітіння 

Звичайно, на зростання і цвітіння хризантем впливає не тільки підживлення, а й місце, де вони ростуть. Обирайте для цих квітів сонячні місця, де вони зможуть отримувати хоча б 6-8 годин сонячного світла на день. 

Ґрунт для хризантем має бути пухким, родючим з хорошим дренажем та нейтральною кислотністю. Щоб досягти найкращих умов для зростання, можна використовувати суміш садової землі, компосту та піску. Якщо ґрунт занадто важкий, додайте перліт або вермікуліт для покращення дренажу.

Також не забувайте час від часу проводити обрізку, видаляючи усе зів'яле та засохле. Така процедура сприятиме формуванню нового листя та квітів. 

 

Раніше ми розповідали, які квіти можна посадити у серпні 2024 року.

Нагадаємо, ми писали, які садові та городні культури необхідно підживити у серпні.

Також радимо вам дізнатися, які чотири задачі треба виконати у серпні, щоб троянди цвіли до пізньої осені.

квіти поради добрива хризантеми садівництво полив

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:00 Росія перекидає сили під Курськ, погрози Лукашенка та пожежа на ЗАЕС — ефір День.LIVE

12:58 Вакцин на всіх не вистачає — де вакцинуватися від нового штаму COVID-19

12:54 Приватизація Одеського НДІ — результати аукціону

12:44 На Харківщині лунали вибухи — ворог кілька разів атакував регіон, є поранені

12:31 Головний тренер Рейнджерс розповів, що очікує від матчу з Динамо

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

12:28 На виїзд лічені години — що відомо про рух трасою Одеса- Рені

12:25 В МОЗ заявили про суттєве зростання хворих на коронавірус в Україні

12:18 Пожежа на ЗАЕС — в Австрії закликали розпочати мирні переговори

12:08 У Бєлгородській області оголосили добровільну евакуацію з одного з районів — яка причина

12:04 Індексація зарплати у 2024-му — які штрафи чекають роботодавців

12:58 Вакцин на всіх не вистачає — де вакцинуватися від нового штаму COVID-19

12:54 Приватизація Одеського НДІ — результати аукціону

12:44 На Харківщині лунали вибухи — ворог кілька разів атакував регіон, є поранені

12:31 Головний тренер Рейнджерс розповів, що очікує від матчу з Динамо

12:28 На виїзд лічені години — що відомо про рух трасою Одеса- Рені

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

12:25 В МОЗ заявили про суттєве зростання хворих на коронавірус в Україні

12:18 Пожежа на ЗАЕС — в Австрії закликали розпочати мирні переговори

12:08 У Бєлгородській області оголосили добровільну евакуацію з одного з районів — яка причина

12:04 Індексація зарплати у 2024-му — які штрафи чекають роботодавців

12:03 Половина України належить Росії — в Одесі розгорівся скандал

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

Text

13:00 Росія перекидає сили під Курськ, погрози Лукашенка та пожежа на ЗАЕС — ефір День.LIVE

Text

11:06 Експерт пояснив, чому збільшення податків не допоможуть поповнити держбюджет України

Text

08:00 Полонені кадирівці в Курську та екстрена заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

11 серпня 2024
Text

22:11 Генерал Романенко назвав ймовірну ціль наступу на Курську область

Text

17:22 Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців

Text

14:13 Стікав кров'ю два дні — експолонений розповів про лікування в російському шпиталі

10 серпня 2024
Text

23:52 Російський опозиціонер відповів, чи піде Путін на переговори після ситуації в Курській області

Text

17:09 Військовий ЗСУ поділився жахами перебування в російському полоні — ексклюзив Новини.LIVE

Text

14:22 Їх цьому вчать — офіцер ЗСУ розкрив подробиці садизму з боку окупантів до українців

9 серпня 2024
Text

23:24 Звільнений захисник заявив, що влада повинна будь-яким шляхом повернути полонених

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови