Чим полити хризантеми у серпні, щоб вони пишно цвіли — копійчане добриво

Полив квітів у саду. Фото: shutterstock.com

Одні з найпопулярніших квітів в Україні — хризантеми. Ними часто прикрашені клумби, сади або подвір'я. Адже квітнуть вони аж до перших заморозків. Проте часом трапляється, що багатим цвітінням похвалитися не вдається. У такому разі потрібне підживлення.

Новини.LIVE розповідає, чим полити хризантеми у серпні, щоб вони пишно цвіли.

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Ефективне підживлення для хризантем можна підготувати навіть з підручних засобів, які знайдуться у кожного дачника. Ми пропонуємо скористатися деревною золою та оцтом.

Отже, потрібно посипати клумби, де ростуть хризантеми, деревною золою та розпушити землю, щоб кисень проник до кореневої системи. Закріпити результат допоможе полив, для цього потрібно до 10 л води додати 1 ст. л. оцту, розмішати та полити рослини.

Таке підживлення можна проводити не тільки у період цвітіння, а під час усієї вегетації.

Хризантеми у саду. Фото: pixabay.com

Як доглядати за хризантемами для пишного цвітіння

Звичайно, на зростання і цвітіння хризантем впливає не тільки підживлення, а й місце, де вони ростуть. Обирайте для цих квітів сонячні місця, де вони зможуть отримувати хоча б 6-8 годин сонячного світла на день.

Ґрунт для хризантем має бути пухким, родючим з хорошим дренажем та нейтральною кислотністю. Щоб досягти найкращих умов для зростання, можна використовувати суміш садової землі, компосту та піску. Якщо ґрунт занадто важкий, додайте перліт або вермікуліт для покращення дренажу.

Також не забувайте час від часу проводити обрізку, видаляючи усе зів'яле та засохле. Така процедура сприятиме формуванню нового листя та квітів.

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