Чем полить хризантемы в августе, чтобы они пышно цвели — копеечное удобрение

Полив цветов в саду. Фото: shutterstock.com

Одни из самых популярных цветов в Украине — хризантемы. Ими часто украшены клумбы, сады или дворы. Ведь цветут они вплоть до первых заморозков. Однако иногда случается, что богатым цветением похвастаться не удается. В таком случае нужна подкормка.

Новини.LIVE рассказывает, чем полить хризантемы в августе, чтобы они пышно цвели.

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Эффективную подкормку для хризантем можно подготовить даже из подручных средств, которые найдутся у каждого дачника. Мы предлагаем воспользоваться древесной золой и уксусом.

Следовательно, нужно посыпать клумбы, где растут хризантемы, древесной золой и разрыхлить землю, чтобы кислород проник в корневую систему. Закрепить результат поможет полив, для этого нужно в 10 л воды добавить 1 ст.л. уксуса, размешать и полить растения.

Такую подкормку можно проводить не только в период цветения, но и во время всей вегетации.

Хризантемы в саду. Фото: pixabay.com

Как ухаживать за хризантемами для пышного цветения

Конечно, на рост и цветение хризантем влияет не только подкормка, но и место, где они растут. Выбирайте для этих цветов солнечные места, где они могут получать хотя бы 6-8 часов солнечного света в день.

Почва для хризантем должна быть рыхлой, плодородной с хорошим дренажом и нейтральной кислотностью. Для достижения наилучших условий для роста можно использовать смесь садовой земли, компоста и песка. Если почва слишком тяжелая, добавьте перлит или вермикулит для улучшения дренажа.

Также не забывайте время от времени проводить обрезку, удаляя все увядшее и засохшее. Такая процедура будет способствовать формированию новых листьев и цветов.

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