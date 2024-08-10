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П'ять рослин, які потрібно обрізати у серпні — отримаєте пишне цвітіння

10 серпня 2024 06:40
Анастасія Мироненко - Редактор
Які рослини варто обрізати у серпні, щоб отримати пишне цвітіння — п'ять видів
Садівниця обрізає троянди у саду. Фото: shutterstock.com
Анастасія Мироненко - Редактор

Серпень для садівників все ще активна пора, адже багато рослин у саду потребують підживлення, поливу. Щось ще можна досадити. Крім цього, є рослини, які потребують обрізки для кращого цвітіння і здорового розвитку. 

Експерти на порталі Tom's Guide розповіли, які п'ять рослин слід обов'язково обрізати у серпні для того, щоб стимулювати здоровий ріст, покращити циркуляцію повітря та підвищити потенціал цвітіння чи плодоношення.

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П'ять рослин, які потрібно обрізати у серпні

Гліцинія

Щоб тендітна гліцинія не перетворилася на непокірну та безконтрольну ліану, її необхідно час від часу обрізати. Фахівці радять обрізати довгі пагони приблизно до п’яти-шести листків від основного стебла. Не варто зрізати надто близько до основного стебла, щоб уникнути пошкодження рослини. 

Варто зауважити, що така процедура також допоможе стимулювати розвиток квіткових бруньок на наступний сезон.

 

П'ять рослин, які потрібно обрізати у серпні — гліцинія
Чоловік обрізає гліцинію. Фото: freepik.com

Лаванда

Обрізка у серпні допомагає лаванді зберігати форму та сприяє зростанню більшої кількості квітів. Перш за все, слід обрізати відцвілі стебла квітів і видалити кілька см приросту поточного року після закінчення цвітіння.

 

П'ять рослин, які потрібно обрізати у серпні — лаванда
Дівчина обрізає лаванду. Фото: freepik.com

Троянди

Якщо обрізати троянду у серпні, це допоможе заохотити нове цвітіння восени, а також знизить ризик виникнення захворювань.

Видалення мертвих або хворих гілок покращує циркуляцію повітря та зменшує ризик появи шкідників, водночас відновлюючи рослину.

 

П'ять рослин, які потрібно обрізати у серпні — троянди
Садівник обрізає троянду. Фото: shutterstock.com

Гортензії

Однак гортензії макрофіли або великолисті види можна обрізати наприкінці серпня. При цьому зів'ялі квіти спеціалісти радять не чіпати, щоб забезпечити захист від морозу взимку.

Натомість необхідно видалити один або два найстаріших стебла. Це сприятиме новому росту від основи та покращуватиме цвітіння наступного року.

 

П'ять рослин, які потрібно обрізати у серпні — гортензії
Дівчина доглядає за гортензією. Скриншот з Youtube

Плодові дерева

Якщо ви вирощуєте яблуні, груші, вишні чи сливи, серпнева обрізка принесе їм користь. Така процедура сприятиме формуванню плодів та покращуватиме їх якість. 

Попри те, що плодові дерева можна обрізати в серпні, основну обрізку слід проводити в період спокою з грудня по середину лютого.

 

П'ять рослин, які потрібно обрізати у серпні — плодові дерева
Дівчина обрізає дерево. Фото: freepik.com

Раніше ми розповідали, які чотири задачі треба виконати у серпні, щоб троянди цвіли до пізньої осені.

Нагадаємо, ми писали, які садові та городні культури необхідно підживити у серпні.

Також радимо вам дізнатися, які квіти можна посадити у серпні 2024 року.

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