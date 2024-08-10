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Пять растений, которые нужно обрезать в августе — получите пышное цветение

10 августа 2024 06:40
Анастасия Мироненко - Редактор
Какие растения следует обрезать в августе, чтобы получить пышное цветение — пять видов
Садовница обрезает розы в саду. Фото: shutterstock.com
Анастасия Мироненко - Редактор

Август для садоводов все еще активная пора, ведь многие растения в саду нуждаются в подкормке, поливе. Что-то еще можно досадить. Кроме этого, есть растения, требующие обрезки для лучшего цветения и здорового развития.

Эксперты на портале Tom's Guide рассказали, какие пять растений следует обязательно обрезать в августе для того, чтобы стимулировать здоровый рост, улучшить циркуляцию воздуха и повысить потенциал цветения или плодоношения.

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Пять растений, которые нужно обрезать в августе

Глициния

Чтобы хрупкая глициния не превратилась в непокорную и бесконтрольную лиану, ее необходимо время от времени обрезать. Специалисты советуют обрезать длинные побеги примерно до пяти-шести листьев от основного стебля. Не стоит срезать слишком близко к основному стеблю, чтобы избежать повреждения растения.

Следует заметить, что такая процедура также поможет стимулировать развитие цветочных почек на следующий сезон.

 

Пять растений, которые нужно обрезать в августе – глициния
Мужчина обрезает глицинию. Фото: freepik.com

Лаванда

Обрезка в августе помогает лаванде сохранять форму и способствует росту цветов. Прежде всего следует обрезать отцветшие стебли цветов и удалить несколько см прироста текущего года после окончания цветения.

 

Пять растений, которые нужно обрезать в августе – лаванда
Девушка обрезает лаванду. Фото: freepik.com

Розы

Если обрезать розу в августе, это поможет образованию нового цветения осенью, а также снизит риск возникновения заболеваний.

Удаление мертвых или больных ветвей улучшает циркуляцию воздуха и уменьшает риск появления вредителей, одновременно восстанавливая растение.

 

Пять растений, которые нужно обрезать в августе – розы
Садовод обрезает розу. Фото: shutterstock.com

Гортензии

Однако гортензии макрофилы или крупнолистные виды можно обрезать в конце августа. При этом увядшие цветы специалисты советуют не трогать, чтобы обеспечить защиту от мороза зимой.

Вместо этого необходимо удалить один или два самых старых стебля. Это будет способствовать новому росту от основания и улучшить цветение в следующем году.

 

Пять растений, которые нужно обрезать в августе – гортензии
Девушка ухаживает за гортензией. Скриншот из Youtube

Плодовые деревья

Если вы выращиваете яблони, груши, вишни или сливы, августовская обрезка принесет им пользу. Такая процедура будет способствовать формированию плодов и улучшать их качество.

Несмотря на то, что плодовые деревья можно обрезать в августе, основную обрезку следует проводить в период покоя с декабря по середину февраля.

 

Пять растений, которые нужно обрезать в августе – плодовые деревья.
Девушка обрезает дерево. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, какие четыре задачи нужно выполнить в августе, чтобы розы цвели до поздней осени.

Напомним, мы писали, какие садовые и огородные культуры необходимо подкормить в августе.

Также советуем вам узнать, какие цветы можно высадить в августе 2024 года.

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