Какие растения следует обрезать в августе, чтобы получить пышное цветение — пять видов

Пять растений, которые нужно обрезать в августе — получите пышное цветение
Август для садоводов все еще активная пора, ведь многие растения в саду нуждаются в подкормке, поливе. Что-то еще можно досадить. Кроме этого, есть растения, требующие обрезки для лучшего цветения и здорового развития.
Эксперты на портале Tom's Guide рассказали, какие пять растений следует обязательно обрезать в августе для того, чтобы стимулировать здоровый рост, улучшить циркуляцию воздуха и повысить потенциал цветения или плодоношения.
Пять растений, которые нужно обрезать в августе
Глициния
Чтобы хрупкая глициния не превратилась в непокорную и бесконтрольную лиану, ее необходимо время от времени обрезать. Специалисты советуют обрезать длинные побеги примерно до пяти-шести листьев от основного стебля. Не стоит срезать слишком близко к основному стеблю, чтобы избежать повреждения растения.
Следует заметить, что такая процедура также поможет стимулировать развитие цветочных почек на следующий сезон.
Лаванда
Обрезка в августе помогает лаванде сохранять форму и способствует росту цветов. Прежде всего следует обрезать отцветшие стебли цветов и удалить несколько см прироста текущего года после окончания цветения.
Розы
Если обрезать розу в августе, это поможет образованию нового цветения осенью, а также снизит риск возникновения заболеваний.
Удаление мертвых или больных ветвей улучшает циркуляцию воздуха и уменьшает риск появления вредителей, одновременно восстанавливая растение.
Гортензии
Однако гортензии макрофилы или крупнолистные виды можно обрезать в конце августа. При этом увядшие цветы специалисты советуют не трогать, чтобы обеспечить защиту от мороза зимой.
Вместо этого необходимо удалить один или два самых старых стебля. Это будет способствовать новому росту от основания и улучшить цветение в следующем году.
Плодовые деревья
Если вы выращиваете яблони, груши, вишни или сливы, августовская обрезка принесет им пользу. Такая процедура будет способствовать формированию плодов и улучшать их качество.
Несмотря на то, что плодовые деревья можно обрезать в августе, основную обрезку следует проводить в период покоя с декабря по середину февраля.
Ранее мы рассказывали, какие четыре задачи нужно выполнить в августе, чтобы розы цвели до поздней осени.
Напомним, мы писали, какие садовые и огородные культуры необходимо подкормить в августе.
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