Як доглядати астільбу в серпні, щоб виростити пишні квіти — поради садівникам

Красива астільба рожевого відтінку в саду. Фото: GardenStory

Астільба — це одна з декоративних квіток, яка не потребує особливого догляду, але базові процедури все ж таки потрібно робити. Щоб виростити цю красиву та пишну рослину в своєму саду, варто знати, як її правильно доглядати в серпні.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Догляд астільби в серпні

Полив рослини

Досвідчені садівники рекомендують поливати молоду рослину постійно, але невеликим об’ємом води. Дорослі кущі можуть страждати від пересихання верхівки кореневої системи і гниття нижньої частини, якщо надворі спекотно, тому треба дивитися на погоду.

У серпні астільба може потребувати поливів двічі на день, а якщо надворі прохолодно і похмуро, поливати варто один раз на п’ять-сім днів. Проте спочатку треба дивитися на зовнішній стан ґрунту, де у вас росте ця квітка, і вже тоді думати, скільки разів варто поливати рослину.

Різнокольорові квіти астільби в саду. Фото: Pinterest

Підживлення рослини

Досвідчені дачники категорично не радять підживлювати астільбу в серпні добривами, до складу яких входить азот, краще замінити його на калій та фосфор, але ті, які швидко засвоюються. Експерти рекомендують звернути увагу на підживлення астільби монофосфатом калію.

Яскрава та пишна астільба на дачі. Фото: Pinterest

Обробка рослини від хвороб

Якщо влітку було прохолодно, до серпня астільба може постраждати від бактеріальної плямистості. Через цю проблему квітка починає втрачати свій декоративний вигляд і слабшає, а цього категорично не можна допускати, адже незабаром зима.

Якщо ви помітили перші ознаки наявності хвороби, обробіть астільбу препаратом із вмістом міді, і побачите, що проблема поступово зникає.

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