Как ухаживать за астильбой в августе, чтобы вырастить пышные цветы — советы садоводам

Эти три процедуры помогут вырастить самую красивую астильбу в саду — советы
Астильба — это один из декоративных цветков, который не требует особого ухода, но базовые процедуры все же нужно делать. Чтобы вырастить это красивое и пышное растение в своем саду, стоит знать, как за ним правильно ухаживать в августе.
Новини.LIVE делится советами для садоводов.
Уход за астильбой в августе
Полив растения
Опытные садоводы рекомендуют поливать молодое растение постоянно, но небольшим объемом воды. Взрослые кусты могут страдать от пересыхания верхушки корневой системы и гниения нижней части, если на улице жарко, поэтому нужно смотреть на погоду.
В августе астильба может потребовать поливов дважды в день, а если на улице прохладно и пасмурно, поливать следует один раз в пять-семь дней. Однако сначала нужно смотреть на внешнее состояние почвы, где у вас растет этот цветок, и уже тогда думать, сколько раз стоит поливать растение.
Подкормка растения
Опытные дачники категорически не советуют подпитывать астильбу в августе удобрениями, в состав которых входит азот, лучше заменить его на калий и фосфор, но те, которые быстро усваиваются. Эксперты рекомендуют обратить внимание на подкормку астильбы монофосфатом калия.
Обработка растения от болезней
Если летом было прохладно, к августу астильба может пострадать от бактериальной пятнистости. Из-за этой проблемы цветок начинает терять свой декоративный вид и слабеет, а этого категорически нельзя допускать, ведь скоро зима.
Если вы заметили первые признаки наличия болезни, обработайте астильбу препаратом с содержанием меди, и увидите, что проблема постепенно исчезает.
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