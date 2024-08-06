Как ухаживать за астильбой в августе, чтобы вырастить пышные цветы — советы садоводам

Красивая астильба розового оттенка в саду. Фото: GardenStory

Астильба — это один из декоративных цветков, который не требует особого ухода, но базовые процедуры все же нужно делать. Чтобы вырастить это красивое и пышное растение в своем саду, стоит знать, как за ним правильно ухаживать в августе.

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Полив растения

Опытные садоводы рекомендуют поливать молодое растение постоянно, но небольшим объемом воды. Взрослые кусты могут страдать от пересыхания верхушки корневой системы и гниения нижней части, если на улице жарко, поэтому нужно смотреть на погоду.

В августе астильба может потребовать поливов дважды в день, а если на улице прохладно и пасмурно, поливать следует один раз в пять-семь дней. Однако сначала нужно смотреть на внешнее состояние почвы, где у вас растет этот цветок, и уже тогда думать, сколько раз стоит поливать растение.

Разноцветные цветы астильбы в саду. Фото: Pinterest

Подкормка растения

Опытные дачники категорически не советуют подпитывать астильбу в августе удобрениями, в состав которых входит азот, лучше заменить его на калий и фосфор, но те, которые быстро усваиваются. Эксперты рекомендуют обратить внимание на подкормку астильбы монофосфатом калия.

Яркая и пышная астильба на даче. Фото: Pinterest

Обработка растения от болезней

Если летом было прохладно, к августу астильба может пострадать от бактериальной пятнистости. Из-за этой проблемы цветок начинает терять свой декоративный вид и слабеет, а этого категорически нельзя допускать, ведь скоро зима.

Если вы заметили первые признаки наличия болезни, обработайте астильбу препаратом с содержанием меди, и увидите, что проблема постепенно исчезает.

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