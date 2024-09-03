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Посадіть ці п'ять рослин у вересні — радуватимуть цвітінням до самої зими

3 вересня 2024 01:31
Анастасія Мироненко - Редактор
Які квіти можна посадити у вересні в саду — п'ять видів, що цвітуть до зими
Жінка готує квіти до посадки. Фото: freepik.com
Анастасія Мироненко - Редактор

Красивий квітучий сад можна мати не тільки навесні та влітку, а й в осінній період, якщо точно знати, що можна посадити. Адже є квіти, які легко переносять холод й радують барвами до самих заморозків. 

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Новини.LIVE розповідає про п'ять квітучих рослин, які варто посадити у вересні, щоб милуватися ними аж до самої зими. 

Які квіти посадити у вересні, щоб цвіли до зими — п'ять найкращих видів

1. Хризантеми 

Ці різнобарвні квіти славляться своєю витривалістю до холоду. Хризантеми можуть цвісти аж до кінця листопада. При посадці розміщайте їх на сонячному місці. Ґрунт має бути родючим та  добре дренованим.

 

Які квіти посадити у вересні, щоб цвіли до зими
Хризантеми у саду. Фото: pixabay.com

2. Зимові братки 

Ці квіти здатні навіть пережити зиму й радувати яскравими барвами аж до весни. Проте, їх обов'язково потрібно вкривати від сильних морозів, а також розчищати сніг. Можна садити у півтіні.

 

Які квіти можна посадити у вересні в саду — п'ять видів
Зимові братки на клумбі. Фото: wallpaper.mob.org.ua

3. Багаторічні айстри

Деякі сорти айстри здатні цвісти до пізньої осені, до прикладу айстра новобельгійська або айстра новоанглійська. Квіти не потребують особливого догляду. Висаджувати варто на сонці.

 

Які квіти ще можна посадити у вересні в саду, на дачі чи на клумбі
Айстри у саду. Фото: moysad.com.ua

4. Цикламени 

Ці чарівні різнобарвні квіти можуть цвісти навіть у найхолодніші місяці. Потребують вологого ґрунту, садити можна у затінених місцях. 

 

Поспішіть прикрасити сад — які квіти посадити у вересні
Цикламени у саду. Фото: google.com

5. Декоративна капуста 

Декоративна капуста надзвичайно витривала, легко виносить температуру повітря до -5°C. Яскраві розетки залишаються привабливими навіть під снігом, що додає текстури та кольору будь-якому саду.

 

Посадіть ці п'ять декоративних рослин у вересні
Декоративна капуста у саду. Фото: shutterstock.com

Раніше ми розповідали, яку невибагливу, але дуже красиву квітку можна посадити в саду  — квітне з травня до жовтня.

Нагадаємо, ми писали, який квітучий сидерат посіяти у вересні, щоб підвищити врожайність ґрунту.

Також ми підготували місячний посівний календар на вересень 2024 року, який допоможе визначити найсприятливіші дати для роботи в саду та на городі.

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