Які квіти можна посадити у вересні в саду — п'ять видів, що цвітуть до зими

Жінка готує квіти до посадки. Фото: freepik.com

Красивий квітучий сад можна мати не тільки навесні та влітку, а й в осінній період, якщо точно знати, що можна посадити. Адже є квіти, які легко переносять холод й радують барвами до самих заморозків.

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Я кі квіти посадити у вересні, щоб цвіли до зими — п'ять найкращих видів

1. Хризантеми

Ці різнобарвні квіти славляться своєю витривалістю до холоду. Хризантеми можуть цвісти аж до кінця листопада. При посадці розміщайте їх на сонячному місці. Ґрунт має бути родючим та добре дренованим.

Хризантеми у саду. Фото: pixabay.com

2. Зимові братки

Ці квіти здатні навіть пережити зиму й радувати яскравими барвами аж до весни. Проте, їх обов'язково потрібно вкривати від сильних морозів, а також розчищати сніг. Можна садити у півтіні.

Зимові братки на клумбі. Фото: wallpaper.mob.org.ua

3. Багаторічні айстри

Деякі сорти айстри здатні цвісти до пізньої осені, до прикладу айстра новобельгійська або айстра новоанглійська. Квіти не потребують особливого догляду. Висаджувати варто на сонці.

Айстри у саду. Фото: moysad.com.ua

4. Цикламени

Ці чарівні різнобарвні квіти можуть цвісти навіть у найхолодніші місяці. Потребують вологого ґрунту, садити можна у затінених місцях.

Цикламени у саду. Фото: google.com

5. Декоративна капуста

Декоративна капуста надзвичайно витривала, легко виносить температуру повітря до -5°C. Яскраві розетки залишаються привабливими навіть під снігом, що додає текстури та кольору будь-якому саду.

Декоративна капуста у саду. Фото: shutterstock.com

Раніше ми розповідали, яку невибагливу, але дуже красиву квітку можна посадити в саду — квітне з травня до жовтня.

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