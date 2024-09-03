Какие цветы можно посадить в сентябре в саду — пять видов, цветущих до зимы

Женщина готовит цветы к посадке. Фото: freepik.com

Красивый цветущий сад можно иметь не только весной и летом, но и в осенний период, если точно знать, что можно посадить. Ведь есть цветы, которые легко переносят холод и радуют красками до самых заморозков.

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Какие цветы посадить в сентябре, чтобы цвели до зимы — пять лучших видов

1. Хризантемы

Эти разноцветные цветы славятся своей выносливостью к холоду. Хризантемы могут цвести до конца ноября. При посадке размещайте их на солнечном месте. Почва должна быть плодородной и хорошо дренированной.

Хризантемы в саду. Фото: pixabay.com

2. Зимние анютины глазки

Эти цветы способны даже пережить зиму и радовать яркими красками до весны. Однако их обязательно нужно укрывать от сильных морозов, а также расчищать снег. Можно сажать в полутени.

Зимние анютины глазки на клумбе. Фото: wallpaper.mob.org.ua

3. Многолетние астры

Некоторые сорта астры способны цвести до поздней осени, например астра новобельгийская или астра новоанглийская. Цветы не нуждаются в особом уходе. Высаживать следует на солнце.

Астры в саду. Фото: moysad.com.ua

4. Цикламены

Эти очаровательные разноцветные цветы могут цвести даже в самые холодные месяцы. Нуждаются во влажной почве, сажать можно в затененных местах.

Цикламены в саду. Фото: google.com

5. Декоративная капуста

Декоративная капуста очень вынослива, легко выносит температуру воздуха до -5°C. Яркие розетки остаются привлекательными даже под снегом, что придает текстуре и цвет любому саду.

Декоративная капуста в саду. Фото: shutterstock.com

Ранее мы рассказывали, какой неприхотливый, но очень красивый цветок можно посадить в саду — цветет с мая по октябрь.

Напомним, мы писали, какой цветущий сидерат посеять в сентябре, чтобы повысить урожайность почвы.

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