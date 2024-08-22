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Місячний посівний календар на вересень 2024 — що і коли можна робити на ділянці

22 серпня 2024 18:24
Анастасія Мироненко - Редактор
Місячний посівний календар на вересень 2024 за днями — що і коли ще можна робити
Жінка працює на присадибній ділянці. Фото: freepik.com
Анастасія Мироненко - Редактор

У вересні на садівників та городників все ще чекає багато роботи — триває збір врожаю та його заготівля на зиму, також у цей період потрібно провести обрізку чагарників та дерев, удобрити землю й, звісно ж, посіяти, посадити та пересадити деякі культури. Найкраще проводити будь-які роботи орієнтуючись на фази Місяця

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Новини.LIVE підготував місячний посівний календар на вересень 2024 року, який допоможе визначити найсприятливіші дати для роботи в саду та на городі. 

Фази Місяця у вересні 2024 року

  • Місяць, що спадає — з 1 по 2 вересня;
  • Молодик у знаку Діва — 3 вересня 4:55 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — з 4 по 17 вересня;
  • Повня у знаках Овен та Риби (супермісяць) — 18 вересня о 5:34 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 19 по 30 вересня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у вересні 2024 року
Фази Місяця. Фото: depositphotos.com

Сприятливі дні для роботи у саду та на городі у вересні 2024 року

Перший місяць осені буде сприятливим для роботи на землі. Найсприятливіші дні, коли всі задумані справи будуть вдаватися і принесуть позитивний результат: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26 вересня

Несприятливі дні для роботи в саду і на городі у вересні 2024 року

Звичайно, є дні, коли краще не працювати з рослинами, адже у такі періоди вони ослаблені й можуть погано відреагувати на будь-які маніпуляції. 

Посівом, посадкою, пересадкою, обрізкою, підживленням та обробкою від шкідників не варто займатися у ці дати: 2, 3, 4, 14, 15, 18 вересня.

Натомість можна зайнятися іншими справами, наприклад, підготувати добриво, обробити садові інструменти тощо. 

 

Сприятливі дні для роботи у саду та на городі у вересні 2024 року
Садові роботи. Фото: google.com

Що та коли можна сіяти у вересні 2024

В Україні вересень — це час, коли ще можна посіяти та посадити багато городніх культур, особливо якщо ви живете в теплих та сонячних регіонах. Саме у цей період температура ґрунту ідеально підходить для укорінення. 

У вересні 2024 року можна посадити такі культури (зверніть увагу на оптимальні дати за місячним календарем, але не забувайте про погоду та терміни зростання рослини):

  • картопля, морква, буряк: 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 вересня;
  • цибуля, часник: 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 вересня;
  • томати, перець, баклажани: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 вересня;
  • огірки, кабачки, патисони, гарбуз: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 вересня;
  • капуста: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 25, 26 вересня;
  • салати, шпинат, кріп, петрушка: 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 вересня;
  • ягідні кущі та плодові дерева: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 вересня;
  • однорічники, багаторічні та кімнатні квіти: 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 17 вересня;
  • цибулинні та бульбові: 19, 20, 21, 22, 23, 24 вересня.

Раніше ми писали, який посіяти сидерат у вересні, щоб підвищити врожайність ґрунту.

Нагадаємо, ми розповідали, як правильно обрізати малину після збору ягід, щоб збільшити врожайність наступного року.

Також ми інформували, коли та як краще пересаджувати полуницю.

Місяць прогнози поради город сад місячний календар

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