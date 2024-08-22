Місячний посівний календар на вересень 2024 за днями — що і коли ще можна робити

Жінка працює на присадибній ділянці. Фото: freepik.com

У вересні на садівників та городників все ще чекає багато роботи — триває збір врожаю та його заготівля на зиму, також у цей період потрібно провести обрізку чагарників та дерев, удобрити землю й, звісно ж, посіяти, посадити та пересадити деякі культури. Найкраще проводити будь-які роботи орієнтуючись на фази Місяця.

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Новини.LIVE підготував місячний посівний календар на вересень 2024 року, який допоможе визначити найсприятливіші дати для роботи в саду та на городі.

Фази Місяця у вересні 2024 року

Місяць, що спадає — з 1 по 2 вересня;

Молодик у знаку Діва — 3 вересня 4:55 за Києвом;

Місяць, що зростає — з 4 по 17 вересня;

Повня у знаках Овен та Риби (супермісяць) — 18 вересня о 5:34 за Києвом;

Місяць, що спадає — з 19 по 30 вересня;

Сонячне затемнення — немає;

Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: depositphotos.com

Сприятливі дні для роботи у саду та на городі у вересні 2024 року

Перший місяць осені буде сприятливим для роботи на землі. Найсприятливіші дні, коли всі задумані справи будуть вдаватися і принесуть позитивний результат: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26 вересня.

Несприятливі дні для роботи в саду і на городі у вересні 2024 року

Звичайно, є дні, коли краще не працювати з рослинами, адже у такі періоди вони ослаблені й можуть погано відреагувати на будь-які маніпуляції.

Посівом, посадкою, пересадкою, обрізкою, підживленням та обробкою від шкідників не варто займатися у ці дати: 2, 3, 4, 14, 15, 18 вересня.

Натомість можна зайнятися іншими справами, наприклад, підготувати добриво, обробити садові інструменти тощо.

Садові роботи. Фото: google.com

Що та коли можна сіяти у вересні 2024

В Україні вересень — це час, коли ще можна посіяти та посадити багато городніх культур, особливо якщо ви живете в теплих та сонячних регіонах. Саме у цей період температура ґрунту ідеально підходить для укорінення.

У вересні 2024 року можна посадити такі культури (зверніть увагу на оптимальні дати за місячним календарем, але не забувайте про погоду та терміни зростання рослини):

картопля, морква, буряк: 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 вересня;

1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 вересня; цибуля, часник: 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 вересня;

1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 вересня; томати, перець, баклажани: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 вересня;

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 вересня; огірки, кабачки, патисони, гарбуз: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 вересня;

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 вересня; капуста: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 25, 26 вересня;

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 25, 26 вересня; салати, шпинат, кріп, петрушка: 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 вересня;

1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 вересня; ягідні кущі та плодові дерева: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 вересня;

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 вересня; однорічники, багаторічні та кімнатні квіти: 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 17 вересня;

5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 17 вересня; цибулинні та бульбові: 19, 20, 21, 22, 23, 24 вересня.

Раніше ми писали, я кий посіяти сидерат у вересні, щоб підвищити врожайність ґрунту.

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