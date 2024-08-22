Лунный посевной календарь на сентябрь 2024 по дням — что и когда еще можно делать

Женщина работает на приусадебном участке. Фото: freepik.com

В сентябре садоводам и огородникам все еще предстоит много работы — идет сбор урожая и его заготовка на зиму, также в этот период нужно провести обрезку кустарников и деревьев, удобрить землю и, конечно, посеять, посадить и пересадить некоторые культуры. Лучше всего проводить любые работы ориентируясь на фазы Луны.

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Фазы Луны в сентябре 2024 года

Убывающая Луна — с 1 по 2 сентября;

Новолуние в знаке Дева — 3 сентября 4:55 по Киеву;

Растущая Луна — с 4 по 17 сентября;

Полнолуние в знаках Овен и Рыбы (суперлуна) — 18 сентября в 5:34 по Киеву;

Убывающая Луна — с 19 по 30 сентября;

Солнечное затмение — нет;

Лунное затмение — нет.

Фазы Луны. Фото: depositphotos.com

Благоприятные дни для работы в саду и огороде в сентябре 2024 года

Первый месяц осени будет благоприятен для работы на земле. Самые благоприятные дни, когда все задуманные дела будут удаваться и принесут положительный результат: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26 сентября.

Неблагоприятные дни для работы в саду и на огороде в сентябре 2024 года

Конечно, есть дни, когда лучше не работать с растениями, ведь в такие периоды они ослаблены и могут плохо отреагировать на любые манипуляции.

Посевом, посадкой, пересадкой, обрезкой, подкормкой и обработкой от вредителей не стоит заниматься в эти даты: 2, 3, 4, 14, 15, 18 сентября.

Вместо этого можно заняться другими делами, например, подготовить удобрение, обработать садовые инструменты и т.д.

Садовые работы. Фото: google.com

Что и когда можно сеять в сентябре 2024 года

В Украине сентябрь — это время, когда можно посеять и посадить много огородных культур, особенно если вы живете в теплых и солнечных регионах. Именно в этот период температура почвы идеально подходит для укоренения.

В сентябре 2024 года можно посадить такие культуры (обратите внимание на оптимальные даты по лунному календарю, но не забывайте о погоде и сроках роста растения):

картофель, морковь, свекла: 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 сентября;

1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 сентября; лук, чеснок: 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 сентября;

1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 сентября; томаты, перец, баклажаны: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 сентября;

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 сентября; огурцы, кабачки, патиссоны, тыква: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 сентября;

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 сентября; капуста: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 25, 26 сентября;

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 25, 26 сентября; салаты, шпинат, укроп, петрушка: 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 сентября;

1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 сентября; ягодные кустарники и плодовые деревья: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 сентября;

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 сентября; однолетники, многолетние и комнатные цветы: 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 17 сентября;

5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 17 сентября; луковичные и клубневые: 19, 20, 21, 22, 23, 24 сентября.

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