Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Лунный посевной календарь на сентябрь 2024 — что и когда можно делать на участке arrow

Лунный посевной календарь на сентябрь 2024 — что и когда можно делать на участке

22 августа 2024 18:24
Анастасия Мироненко - Редактор
Лунный посевной календарь на сентябрь 2024 по дням — что и когда еще можно делать
Женщина работает на приусадебном участке. Фото: freepik.com
Анастасия Мироненко - Редактор

В сентябре садоводам и огородникам все еще предстоит много работы — идет сбор урожая и его заготовка на зиму, также в этот период нужно провести обрезку кустарников и деревьев, удобрить землю и, конечно, посеять, посадить и пересадить некоторые культуры. Лучше всего проводить любые работы ориентируясь на фазы Луны.

Читайте также:

Новини.LIVE подготовил лунный посевной календарь на сентябрь 2024 года, который поможет определить самые благоприятные даты для работы в саду и огороде.

Фазы Луны в сентябре 2024 года

  • Убывающая Луна — с 1 по 2 сентября;
  • Новолуние в знаке Дева — 3 сентября 4:55 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 4 по 17 сентября;
  • Полнолуние в знаках Овен и Рыбы (суперлуна) — 18 сентября в 5:34 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 19 по 30 сентября;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в сентябре 2024 года
Фазы Луны. Фото: depositphotos.com

Благоприятные дни для работы в саду и огороде в сентябре 2024 года

Первый месяц осени будет благоприятен для работы на земле. Самые благоприятные дни, когда все задуманные дела будут удаваться и принесут положительный результат: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26 сентября.

Неблагоприятные дни для работы в саду и на огороде в сентябре 2024 года

Конечно, есть дни, когда лучше не работать с растениями, ведь в такие периоды они ослаблены и могут плохо отреагировать на любые манипуляции.

Посевом, посадкой, пересадкой, обрезкой, подкормкой и обработкой от вредителей не стоит заниматься в эти даты: 2, 3, 4, 14, 15, 18 сентября.

Вместо этого можно заняться другими делами, например, подготовить удобрение, обработать садовые инструменты и т.д.

 

Благоприятные дни для работы в саду и огороде в сентябре 2024 года
Садовые работы. Фото: google.com

Что и когда можно сеять в сентябре 2024 года

В Украине сентябрь — это время, когда можно посеять и посадить много огородных культур, особенно если вы живете в теплых и солнечных регионах. Именно в этот период температура почвы идеально подходит для укоренения.

В сентябре 2024 года можно посадить такие культуры (обратите внимание на оптимальные даты по лунному календарю, но не забывайте о погоде и сроках роста растения):

  • картофель, морковь, свекла: 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 сентября;
  • лук, чеснок: 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 сентября;
  • томаты, перец, баклажаны: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 сентября;
  • огурцы, кабачки, патиссоны, тыква: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 сентября;
  • капуста: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 25, 26 сентября;
  • салаты, шпинат, укроп, петрушка: 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 сентября;
  • ягодные кустарники и плодовые деревья: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 сентября;
  • однолетники, многолетние и комнатные цветы: 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 17 сентября;
  • луковичные и клубневые: 19, 20, 21, 22, 23, 24 сентября.

Ранее мы писали, какой посеять сидерат в сентябре, чтобы повысить урожайность почвы.

Напомним, мы рассказывали, как правильно обрезать малину после сбора ягод, чтобы увеличить урожайность в следующем году.

Также мы информировали, когда и как лучше пересаживать клубнику.

Луна прогнозы советы огород сад лунный календарь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:33 Статус "военнообязанный" — что меняет отсрочка от призыва

18:30 В ЦПД объяснили, зачем Путин озвучивает фейк о попытках Украины ударить по Курской АЭС

18:26 В Краснодарском крае России бурлит пожар — СМИ сообщают об ударе по порту "Кавказ"

18:23 Укрзализныця ввела постоянное сообщение между Одессой и Киевом — как будет курсировать поезд

Text

18:19 В Украине с 1 сентября подорожает топливо — Куюн назвал возможную цену

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

18:12 Погибла целая семья — в Черниговской области спасатели ГСЧС достали из канализации тела трех человек

18:02 Данные 16-летних появятся в Реестре военнообязанных — детали

17:59 ВАКС отменил одесскому экс-нардепу подозрение в преступных махинациях — САП обжалует решение

17:53 Вручили повестку человеку с инвалидностью — в Одессе произошел очередной скандал с ТЦК

Text

17:50 Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

18:33 Статус "военнообязанный" — что меняет отсрочка от призыва

18:30 В ЦПД объяснили, зачем Путин озвучивает фейк о попытках Украины ударить по Курской АЭС

18:26 В Краснодарском крае России бурлит пожар — СМИ сообщают об ударе по порту "Кавказ"

18:23 Укрзализныця ввела постоянное сообщение между Одессой и Киевом — как будет курсировать поезд

18:12 Погибла целая семья — в Черниговской области спасатели ГСЧС достали из канализации тела трех человек

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

18:02 Данные 16-летних появятся в Реестре военнообязанных — детали

17:59 ВАКС отменил одесскому экс-нардепу подозрение в преступных махинациях — САП обжалует решение

17:53 Вручили повестку человеку с инвалидностью — в Одессе произошел очередной скандал с ТЦК

17:46 Сколько потребителей осталось без света — в Минэнерго сообщили об энергетической ситуации

17:43 В ЦПД опровергли российский фейк о применении ВСУ химического оружия под Курском

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

Text

18:19 В Украине с 1 сентября подорожает топливо — Куюн назвал возможную цену

Text

17:50 Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

Text

16:42 Спикер ОТГ "Харьков" назвал самые горячие направления в Харьковской области

Text

13:00 Подготовка России к ударам по Киеву и информационная кампания Кремля — эфир День.LIVE

Text

10:46 Ляшко отправил проверку в психушку Одесчины, где боевой медик объявил голодовку

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

09:51 Нардепка объяснила, почему закон о регистрации оружия не сработает в условиях войны

Text

09:04 Нардепка заявила о коррупционных злоупотреблениях в военных закупках

Text

08:46 Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

Text

08:00 В Украине вырастут цены на горючее, а Венгрия хочет выселить украинских беженцев — эфир Ранок.LIVE

Text

00:08 Нардеп Мовчан объяснил, почему Украина не может эвакуировать на свою территорию беженцев из Курщины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы