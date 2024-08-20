Як обрізати малину після збору врожаю, щоб наступного року зібрати вдвічі більше

Людина збирає малину в саду. Фото: shutterstock.com

Малина — одна з найароматніших та найсолодших ягід у саду. Щоб з року в рік отримувати щедрий врожай, необхідно обрізати кущ перед зимівлею, інакше рослина дичавіє, а ягоди стають дрібними. Садівники радять робити це відразу після збору врожаю.

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Коли необхідно обрізати малину

Фахівці зазначають, що точних термінів не існує. А тому садівникам необхідно орієнтуватися на сам чагарник — як тільки він відплодоносив, то можна проводити обрізку. Зазвичай це відбувається наприкінці серпня або на початку вересня.

Якщо малина ремонтантна, то вона дає врожай ще й восени, відповідно, й обрізку треба буде проводити пізніше. Це обов'язково варто враховувати.

Для чого обрізати малину

Перш за все, варто прорідити кущі малини. Це матиме такі позитивні ефекти:

гарна циркуляція повітря;

більше світла;

краще живлення;

зниження ризику хвороб;

профілактика нашестя шкідників.

Таким чином, рослина зможе спрямувати усі свої сили на молоді та сильні пагони. А отже наступного року чекайте великий та якісний врожай.

Садівник обрізає малину в саду. Фото: kvitkainfo.com

Як обрізати малину після збору врожаю

Обрізати кущ малини необхідно за певними правилами, щоб не нашкодити рослині, а навпаки стимулювати її розвиватися та гарно плодоносити.

Як обрізати малину правильно:

видаліть торішні пагони аж до основи куща (вони коричневого кольору) — вони більше не будуть плодоносити;

вкоротіть молоді зелені пагони вище метра — зрізати верхівки;

обріжте тонкі та слабкі молоді пагони нижче метра, а також бічну поросль.

Міцні молоді пагони нижче метра потрібно залишити.

Якщо говорити про ремонтантну малину, то її, після того, як вона відплодоносить, радять зрізати всю під корінь.

Інші важливі правила

Обрізайте гілки спеціальними інструментами, наприклад, секатором або садовими ножицями. Сам інструмент має бути стерильним (наприклад, продезінфікувати його аптечним "Хлоргексидином") — це допоможе уникнути зараження кущів малини.

Усі зрізані гілки з малинника потрібно винести та спалити. Після цього можна підгодувати чагарник золою.

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