Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Зробіть це з малиною після збору врожаю — наступного року ягід буде вдвічі більше arrow

Зробіть це з малиною після збору врожаю — наступного року ягід буде вдвічі більше

20 серпня 2024 19:54
Анастасія Мироненко - Редактор
Як обрізати малину після збору врожаю, щоб наступного року зібрати вдвічі більше
Людина збирає малину в саду. Фото: shutterstock.com
Анастасія Мироненко - Редактор

Малина — одна з найароматніших та найсолодших ягід у саду. Щоб з року в рік отримувати щедрий врожай, необхідно обрізати кущ перед зимівлею, інакше рослина дичавіє, а ягоди стають дрібними. Садівники радять робити це відразу після збору врожаю.

Читайте також:

Як правильно обрізати малину, щоб збільшити врожайність наступного року, розповідаємо далі в матеріалі. 

Коли необхідно обрізати малину

Фахівці зазначають, що точних термінів не існує. А тому садівникам необхідно орієнтуватися на сам чагарник — як тільки він відплодоносив, то можна проводити обрізку. Зазвичай це відбувається наприкінці серпня або на початку вересня.

Якщо малина ремонтантна, то вона дає врожай ще й восени, відповідно, й обрізку треба буде проводити пізніше. Це обов'язково варто враховувати. 

Для чого обрізати малину

Перш за все, варто прорідити кущі малини. Це матиме такі позитивні ефекти: 

  • гарна циркуляція повітря;
  • більше світла;
  • краще живлення;
  • зниження ризику хвороб;
  • профілактика нашестя шкідників. 

Таким чином, рослина зможе спрямувати усі свої сили на молоді та сильні пагони. А отже наступного року чекайте великий та якісний врожай. 

 

Як обрізати малину після збору врожаю
Садівник обрізає малину в саду. Фото: kvitkainfo.com

Як обрізати малину після збору врожаю

Обрізати кущ малини необхідно за певними правилами, щоб не нашкодити рослині, а навпаки стимулювати її розвиватися та гарно плодоносити. 

Як обрізати малину правильно:

  • видаліть торішні пагони аж до основи куща (вони коричневого кольору) — вони більше не будуть плодоносити;
  • вкоротіть молоді зелені пагони вище метра — зрізати верхівки;
  • обріжте тонкі та слабкі молоді пагони нижче метра, а також бічну поросль.

Міцні молоді пагони нижче метра потрібно залишити.

Якщо говорити про ремонтантну малину, то її, після того, як вона відплодоносить, радять зрізати всю під корінь.

Інші важливі правила 

Обрізайте гілки спеціальними інструментами, наприклад, секатором або садовими ножицями. Сам інструмент має бути стерильним (наприклад, продезінфікувати його аптечним "Хлоргексидином") — це допоможе уникнути зараження кущів малини. 

Усі зрізані гілки з малинника потрібно винести та спалити. Після цього можна підгодувати чагарник золою.

 

Раніше ми писали, як врятувати малину від шкідників. 

Нагадаємо, ми розповідали, коли та як краще пересаджувати полуницю.

Також радимо вам дізнатися, як визначити, що кавун можна забирати з грядки. 

врожай ягоди сад малина садівництво обрізання

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:54 Київ буде без світла вісім годин — в Укренерго попередили про обмеження завтра

20:49 У СБУ назвали кількість кримінальних справ проти священників УПЦ МП, відкритих з початку війни

20:23 Терлюга повідомила про вагітність — фото

20:20 Внаслідок удару по кафе на Запоріжжі травмовані четверо дітей — подробиці від ДСНС

Text

20:08 Гончаренко заявив, що закон про заборону російської церкви не про релігію, а про нацбезпеку

Лікарі "Охматдиту" розповіли про специфіку роботи після ракетної атаки - 80x80

Лікарі "Охматдиту" розповіли про специфіку роботи після ракетної атаки

20:03 Через спеку стовпчики термометрів зашкалюватимуть — синоптики спрогнозували погоду на завтра

20:02 В Міноборони анонсували нові функції в застосунку Резерв+ — деталі

20:00 Відстрочка для викладача вишу — коли його таки можуть мобілізувати

19:52 Шмигаль заявив про виділення ще 5 млрд грн на укриття в школах

19:45 У Києві набирає обертів коронавірус — у КМДА озвучили цифри

20:54 Київ буде без світла вісім годин — в Укренерго попередили про обмеження завтра

20:49 У СБУ назвали кількість кримінальних справ проти священників УПЦ МП, відкритих з початку війни

20:23 Терлюга повідомила про вагітність — фото

20:20 Внаслідок удару по кафе на Запоріжжі травмовані четверо дітей — подробиці від ДСНС

20:03 Через спеку стовпчики термометрів зашкалюватимуть — синоптики спрогнозували погоду на завтра

Лікарі "Охматдиту" розповіли про специфіку роботи після ракетної атаки - 80x80

Лікарі "Охматдиту" розповіли про специфіку роботи після ракетної атаки

20:02 В Міноборони анонсували нові функції в застосунку Резерв+ — деталі

20:00 Відстрочка для викладача вишу — коли його таки можуть мобілізувати

19:52 Шмигаль заявив про виділення ще 5 млрд грн на укриття в школах

19:45 У Києві набирає обертів коронавірус — у КМДА озвучили цифри

19:29 Послідовність навчання чи освіти — юристи пояснили, як правильно оформити відстрочку

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

Text

20:08 Гончаренко заявив, що закон про заборону російської церкви не про релігію, а про нацбезпеку

Text

19:21 Гончаренко відповів, з ким хоче вести перемовини Путін

Text

17:50 Небезпека у Тернополі та підготовка котла для окупантів на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

15:45 Скільки коштує Україні один мобілізований громадянин на рік — названо цифри

Text

13:08 Екологи попередили про небезпечні наслідки масштабної пожежі в Тернополі

Лікарі "Охматдиту" розповіли про специфіку роботи після ракетної атаки - 80x80

Лікарі "Охматдиту" розповіли про специфіку роботи після ракетної атаки

Text

13:00 Негайна поїздка Зеленського до Дніпра та дивний наказ Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:13 Нардеп Фріс прокоментував суперечки стосовно заборони УПЦ МП в Україні

Text

08:00 Повернення блекаутів по Україні та новий порядок відстрочки від мобілізації — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2024
Text

23:47 Президент УСПП Кінах заявив, що корупція в умовах війни має розглядатися як мародерство

Text

23:05 Додаткова допомога для України та збройні напади на біженців — головні новини з Німеччини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин