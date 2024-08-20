Как обрезать малину после сбора урожая, чтобы в следующем году собрать вдвое больше

Человек собирает малину в саду. Фото: shutterstock.com

Малина — одна из самых ароматных и сладких ягод в саду. Чтобы из года в год получать щедрый урожай, необходимо обрезать куст перед зимовкой, иначе растение дичает, а ягоды становятся мелкими. Садоводы советуют делать это сразу после сбора урожая.

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Когда необходимо обрезать малину

Специалисты отмечают, что точных терминов не существует. Поэтому садоводам необходимо ориентироваться на сам кустарник — как только он отплодоносил, то можно проводить обрезку. Обычно это происходит в конце августа или начале сентября.

Если малина ремонтантная, то она дает урожай и осенью, соответственно, и обрезку нужно будет проводить позже. Это обязательно следует учитывать.

Для чего обрезать малину

Прежде всего следует проредить кусты малины. Это будет иметь следующие положительные эффекты:

хорошая циркуляция воздуха;

больше света;

лучшее питание;

снижение риска болезней;

профилактика нашествия вредителей.

Таким образом, растение сможет направить все свои силы на молодые и сильные побеги. А значит, в следующем году ждите большой и качественный урожай.

Садовод обрезает малину в саду. Фото: kvitkainfo.com

Как обрезать малину после сбора урожая

Обрезать куст малины необходимо по определенным правилам, чтобы не навредить растению, а наоборот, стимулировать его развиваться и хорошо плодоносить.

Как обрезать малину правильно:

удалите прошлогодние побеги до основания куста (они коричневого цвета) — они больше не будут плодоносить;

укоротите молодые зеленые побеги выше метра — срезать верхушки;

обрежьте тонкие и слабые молодые побеги ниже метра, а также боковую поросль.

Крепкие молодые побеги ниже метра нужно оставить.

Если говорить о ремонтантной малине, то ее, после того как она отплодоносит, советуют срезать всю под корень.

Другие важные правила

Обрезайте ветки специальными инструментами, например, секатором или садовыми ножницами. Сам инструмент должен быть стерильным (например, продезинфицировать его аптечным Хлоргексидином) — это поможет избежать заражения кустов малины.

Все срезанные ветки из малинника следует вынести и сжечь. После этого можно подкормить кустарник золой.

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