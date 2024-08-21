Коли садити тюльпани восени 2024 — як це правильно робити, поради садівникам

Садівниця, яка доглядає тюльпани. Фото: Pulse Today

Кожна справжня господиня, яка має власну дачу, хоче якнайкраще прикрасити свій сад, а одними з найкрасивіших квітів вважаються тюльпани. Якщо ви хочете викликати заздрість у сусідів навколо, дізнайтеся, коли і як правильно садити цю квітку восени.

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Коли восени краще садити тюльпани

Період посіву цієї квітки залежить від того, в якому кліматі ви живете і яка у вас погода надворі. Досвідчені дачники радять садити тюльпани не раніше, ніж за півтора місяця до того, як почнуться перші передбачувані заморозки.

Що стосується умов навколо, то температура ґрунту для посадки тюльпанів повинна становити не менше, ніж десять градусів тепла, а надворі повинно бути не менше п’яти-семи градусів тепла. Якщо посадити тюльпани тоді, коли надворі ще тепло, рослини проростуть, а якщо зробити це занадто пізно, квіти можуть загинути.

Вирощені тюльпани білого кольору. Фото: Asia Farming

Як правильно висаджувати тюльпани

Вибір насіння

Для посадки тюльпанів цибулини повинні в діаметрі бути три-чотири сантиметри, на дотик міцні та із сухими лусочками. Також на них не повинні бути плями, цвіль і якісь пошкодження. Якщо ви будете використовувати власний матеріал для посадки, викопайте цибулини після завершення цвітіння і ретельно їх просушіть.

Потім відокремте маленькі дітки-бульбочки, доростіть їх, а цибулини замочіть на 30 хвилин у легкому розчині марганцю.

Підготовка цибулин для посадки тюльпанів. Фото: Pinterest

Посадка у землю

Місце для посадки квітів зазвичай готується за 30 днів до того, як садити. Ділянка повинна бути гарно освітленою, рівною, без застою води і протягів. Перекопайте землю з перегноєм або торфом, а щоб цибулини вкорінилися, підживіть землю також калієм.

Садіть великі цибулини на глибину в 12-15 сантиметрів, а маленькі — на вісім сантиметрів під землю. Відступіть між квітами вісім-десять або 15-20 сантиметрів, потім встромляйте цибулини в лунки так, щоб зверху залишилися хвостики, і не забудьте вкрити грядки, щоб уберегти рослини від холодів.

Посадка цибулин тюльпанів у ґрунт. Фото: Pinterest

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