Догляд за ірисами — як правильно пересадити квіти у серпні

Пересадка ірисів у серпні. Фото: Новини.LIVE

Серпень — один з найвдаліших періодів для ділення та пересаджування ірисів. За цей час рослина встигне прижитися на новому місці, відновитися. А наступного сезону подарує квітучу клумбу чи сад.

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Для чого пересаджувати іриси

Це надзвичайно важливий процес, який впливає на майбутнє цвітіння рослини. Пересаджувати іриси на нове місце потрібно кожні 3-4 роки, щоб квітка не вироджувалася, тобто не втрачала сортність.

Крім того, кореневища ірису дуже активно розростаються. Один-два нові пагони з'являються щороку. Відповідно кореневища займають усе більше місця, і кущам не вистачає живлення, а відтак їх необхідно періодично розділяти й пересаджувати.

Важливо: іриси можна пересаджувати після цвітіння з серпня і до кінця вересня.

Іриси готові до пересадки. Фото: google.com

Як ділити іриси та підготувати до пересадки

Надзвичайно важливе правило — садити, ділити та пересаджувати рослини краще, коли спека почне спадати.

Як зазначають досвідчені садівники, для пересадки потрібно брати здорові ланцюжки — "коронку" з міцним листям і шматочком молодого кореневища.

П оділ необхідно проводити гострим, чистим ножем і так, щоб на кожному відокремленому корені розташовувалося мінімум одне "віяло", кілька молодих бруньок і шматочок кореня довжиною до 10 см.

Відкопані з кореневищем іриси слід перевірити, щоб не було підгнивання. Якщо є якісь хворобливі відростки, їх слід обрізати. Листя ірисів слід обрізати на 2/3. Форма зрізу повинна нагадувати дах будиночка.

Далі треба провести дезінфекцію готових до пересадки ірисів. У марганцівці коріння тримають приблизно 20-30 хвилин, в антисептичному розчині — згідно з інструкцією на упаковці. А після викласти коріння просушуватися на відкритому повітрі під сонцем на 4-5 годин.

Перед тим, як висаджувати посівний матеріал у підготовлений ґрунт, слід обробити його перманганатом калію (світло-рожевий розчин) або фунгіцидом.

Ділянка має бути підготовлена та удобрена. Можна внести компост або перегній. В ці органічні добрива треба додати суперфосфату 2-2,5 ст. л.

Після внесення добрив, ділянку треба добре полити, щоб спровокувати проростання бур’яну. Через кілька днів бур’ян прорвати та перекопати ґрунт.

Цибулина ірису. Фото: google.com

Як правильно пересаджувати іриси у серпні

Для кожного ірису викопується ямка 10-12 см у глибину. У середині заглиблення потрібно сформувати невеликий горбик, 2-3 см заввишки. Саме на цей невеличкий горбик і садимо обрізану частину так, щоб корінці ніби спускалися по горбику на дно посадкової ями. Не можна, щоб коріння загиналося або пошкоджувалося.

Корінь ірису повинен бути з рівнем ґрунту (не глибше, щоб не спровокувати загнивання). Відразу після пересадки рослини потрібно рясно полити. Потім полив буде потрібно не так часто — через один-півтора тижня і далі з таким же інтервалом.

Перед зимівлею іриси мульчують торфом, перегноєм або покривним матеріалом і також підживлюють суперфосфатом.

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