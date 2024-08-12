Уход за ирисами — как правильно пересадить цветы в августе

Пересадка ирисов в августе. Фото: Новини.LIVE

Август — один из самых удачных периодов для деления и пересадки ирисов. За это время растение успеет прижиться на новом месте, восстановиться. А в следующем сезоне подарит цветущую клумбу или сад.

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Для чего пересаживать ирисы

Это очень важный процесс, который влияет на будущее цветение растения. Пересаживать ирисы на новое место нужно каждые 3-4 года, чтобы цветок не вырождался, то есть не терял сортность.

Кроме того, корневища ириса очень активно разрастаются. Один-два новых побега появляются каждый год. Соответственно корневище занимают все больше места, и кустам не хватает питания, а потому их необходимо периодически разделять и пересаживать.

Важно: ирисы можно пересаживать после цветения с августа и до конца сентября.

Ирисы готовые к пересадке. Фото: google.com

Как делить ирисы и подготовить к пересадке

Чрезвычайно важное правило — сажать, делить и пересаживать растения лучше, когда жара начнет спадать.

Как отмечают опытные садоводы, для пересадки нужно брать здоровые цепочки — "коронку" с крепкими листьями и кусочком молодого корневища.

Деление необходимо проводить острым, чистым ножом и так, чтобы на каждом отдельном корне располагалось минимум один "веер", несколько молодых почек и кусочек корня длиной до 10 см.

Откопанные с корневищем ирисы следует проверить, чтобы не было подгнивания. Если есть какие-нибудь болезненные отростки, их следует обрезать. Листья ирисов следует обрезать на 2/3. Форма среза должна напоминать крышу домика.

Далее следует провести дезинфекцию готовых к пересадке ирисов. В марганцовке корни держат примерно 20-30 минут, в антисептическом растворе — согласно инструкции на упаковке. А после выложить корни просушиваться на открытом воздухе под солнцем на 4-5 часов.

Перед тем, как высаживать посевной материал в подготовленную почву, следует обработать его перманганатом калия (светло-розовый раствор) или фунгицидом.

Участок должен быть подготовлен и удобрен. Можно внести компост или перегной. В эти органические удобрения нужно добавить суперфосфат 2-2,5 ст. л.

После внесения удобрений участок нужно хорошо полить, чтобы спровоцировать прорастание сорняка. Через несколько дней сорняки убрать и перекопать почву.

Луковица ириса. Фото: google.com

Как правильно пересаживать ирисы в августе

Для каждого ириса выкапывается ямка 10-12 см в глубину. В середине углубления нужно сформировать небольшой холмик, 2-3 см высотой. Именно на этот небольшой холмик и сажаем обрезанную часть так, чтобы корешки будто спускались по холмику на дно посадочной ямы. Нельзя, чтобы корни загибались или повреждались.

Корень ириса должен быть с уровнем почвы (не глубже, чтобы не спровоцировать загнивание). Сразу после пересадки растения нужно обильно полить. Потом полив можно проводить не так часто — через одну-полторы недели и дальше с таким же интервалом.

Перед зимовкой ирисы мульчируют торфом, перегноем или покровным материалом и также подкармливают суперфосфатом.

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