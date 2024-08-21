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Осенняя посадка тюльпанов — когда это лучше делать и как именно сеять эти цветы

21 августа 2024 09:10
Екатерина Волченко - Редактор
Когда садить тюльпаны осенью 2024 — как это правильно делать, советы садоводам
Садовница, которая ухаживает за тюльпанами. Фото: Pulse Today
Екатерина Волченко - Редактор

Каждая настоящая хозяйка, имеющая собственную дачу, хочет как можно лучше украсить свой сад, а одними из самых красивых цветов считаются тюльпаны. Если вы хотите вызвать зависть у соседей вокруг, узнайте, когда и как правильно сажать этот цветок осенью.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Когда осенью лучше сажать тюльпаны

Период посева этого цветка зависит от того, в каком климате вы живете и какая у вас погода на улице. Опытные дачники советуют сажать тюльпаны не раньше, чем за полтора месяца до того, как начнутся первые предполагаемые заморозки.

Что касается условий вокруг, то температура почвы для посадки тюльпанов должна составлять не менее десяти градусов тепла, а на улице должно быть не менее пяти-семи градусов тепла. Если посадить тюльпаны тогда, когда на воздухе еще тепло, растения прорастут, а если сделать это слишком поздно, цветы могут погибнуть.

Выращенные тюльпаны.
Выращенные тюльпаны белого цвета. Фото: Asia Farming

Как правильно высаживать тюльпаны

Выбор семян

Для посадки тюльпанов луковицы должны в диаметре быть три-четыре сантиметра, на ощупь крепкими и с сухими чешуйками. Также на них не должно быть пятен, плесени и каких-либо повреждений. Если вы будете использовать свой материал для посадки, выкопайте луковицы после завершения цветения и тщательно их просушите.

Затем отделите маленькие детки-пузырьки, дорастите их, а луковицы замочите на 30 минут в легком растворе марганца.

Подготовка луковиц для посадки тюльпанов.
Подготовка луковиц для посадки тюльпанов. Фото: Pinterest

Посадка в землю

Место для посадки цветов обычно готовится за 30 дней до того, как сажать. Участок должен быть хорошо освещенным, ровным, без застоя воды и сквозняков. Перекопайте землю с перегноем или торфом, а чтобы луковицы укоренились, подпитайте землю также калием.

Сажайте большие луковицы на глубину в 12-15 сантиметров, а маленькие — на восемь сантиметров под землю. Отступите между цветами восемь-десять или 15-20 сантиметров, затем втыкайте луковицы в лунки так, чтобы сверху остались хвостики, и не забудьте укрыть грядки, чтобы уберечь растения от холодов.

Посадка луковиц тюльпанов в грунт.
Посадка луковиц тюльпанов в грунт. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, чем следует поливать хризантемы в августе, чтобы собрать пышные цветы.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно пересаживать ирисы в саду в августе, чтобы не навредить растениям.

Также мы сообщали о том, как можно вырастить самую красивую и пышную астильбу в саду.

цветы советы сад тюльпаны

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