Найбільш невибаглива квітка, яка цвістиме 5 місяців у саду — поради дачникам

Жінка, яка садить квіти в саду. Фото: Freepik

Якщо у вас є власний сад і ви хочете заповнити його найгарнішими квітами, тоді вам варто знати, яку рослину можна посадити. Дізнайтеся, що можна вирощувати на своїй ділянці, щоб насолоджуватися гарним зовнішнім виглядом саду впродовж тривалого часу.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

Читайте також:

Яку квітку можна посадити в саду

Якщо ви хочете прикрасити свій сад розкішними квітами і змусити сусідів навколо заздрити вашій території, можете посадити таку невибагливу рослину, як гравілат. Досвідчені садівники розповіли більше про цю квітку, яка здатна цвісти тривалий період часу.

Чілійський гравілат у саду. Фото: Pinterest

Які особливості має гравілат

Час цвітіння і вид квітки

Експерти наголошують, що гравілат належить до багаторічників, тобто, може довго цвісти. Що стосується період його цвітіння, то він триває з травня до жовтня.

Зовнішній вигляд

Листя гравілату — постійно зелене, а його суцвіття помаранчеве, жовте і червоне. Висота рослини становить 50 сантиметрів, а його аромат просто заворожує і схожий на запах гвоздики.

Посадка квітки

Досвідчені садівники дозволяють садити насіння гравілату безпосередньо у відкритий ґрунт, але перш, ніж це робити, варто розпушити землю. Саме насіння варто просто зрівняти з ґрунтом. Період посадки — весна або жовтень.

Гравілат червоного відтінку в саду. Фото: Pinterest

Полив квітки

У перший тиждень після посадки поливайте ґрунт під гравілатом, щоб він не пересихав, а влітку можете це робити всього раз на тиждень.

Підживлення квітки

Підживлюйте гравілат мінеральними добривами під час посіву насіння і впродовж першого вегетаційного періоду.

Обрізка квітки

Садівники радять обрізати зів’яле листя гравілату постійно, щоб зробити його молодшим і покращити розвиток. Також обрізати варто і листя, яке вже засохло.

Нагадаємо, ми писали про те, яка екзотична рослина здатна позбавити город і сад бур’янів.

Раніше ми розповідали про те, як можна виростити найкрасивішу астільбу в саду.

Також ми повідомляли про те, які квіти в жодному разі не можна вирощувати в своєму саду.