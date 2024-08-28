Самый неприхотливый цветок, который будет цвести 5 месяцев в саду — советы дачникам

Цветение в течение 5 месяцев — неприхотливый цветок, который можно посадить в саду
Если у вас есть собственный сад и вы хотите заполнить его красивыми цветами, тогда вам стоит знать, какое растение можно посадить. Узнайте, что можно выращивать на своем участке, чтобы наслаждаться красивым внешним видом сада в течение длительного времени.
Новини.LIVE делится советами для садоводов.
Какой цветок можно посадить в саду
Если вы хотите украсить свой сад роскошными цветами и заставить соседей вокруг завидовать вашей территории, можете посадить такое неприхотливое растение, как гравилат. Опытные садоводы рассказали больше об этом цветке, который способен цвести продолжительный период времени.
Какие особенности имеет гравилат
Время цветения и вид цветка
Эксперты отмечают, что гравилат принадлежит к многолетникам, то есть, может долго цвести. Что касается периода его цветения, то он длится с мая по октябрь.
Внешний вид
Листья гравилата — постоянно зеленые, а его соцветия оранжевые, желтые и красные. Высота растения составляет 50 сантиметров, а его аромат просто завораживает и похож на запах гвоздики.
Посадка цветка
Опытные садоводы разрешают сажать семена гравилата непосредственно в открытую почву, но прежде, чем это делать, следует разрыхлить землю. Сами семена следует просто сравнять с почвой. Период посадки — весна или октябрь.
Полив цветка
В первую неделю после посадки поливайте почву под гравилатом, чтобы она не пересыхала, а летом можете это делать всего раз в неделю.
Подкормка цветка
Подпитывайте гравилат минеральными удобрениями во время посева семян и в течение первого вегетационного периода.
Обрезка цветка
Садоводы советуют обрезать увядшие листья гравилата постоянно, чтобы сделатьих моложе и улучшить развитие. Также обрезать следует и уже засохшие листья.
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