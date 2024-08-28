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Цветение в течение 5 месяцев — неприхотливый цветок, который можно посадить в саду

28 августа 2024 12:22
Валентина Осадчая - Редактор
Самый неприхотливый цветок, который будет цвести 5 месяцев в саду — советы дачникам
Женщина, которая садит цветы в саду. Фото: Freepik
Валентина Осадчая - Редактор

Если у вас есть собственный сад и вы хотите заполнить его красивыми цветами, тогда вам стоит знать, какое растение можно посадить. Узнайте, что можно выращивать на своем участке, чтобы наслаждаться красивым внешним видом сада в течение длительного времени.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Какой цветок можно посадить в саду

Если вы хотите украсить свой сад роскошными цветами и заставить соседей вокруг завидовать вашей территории, можете посадить такое неприхотливое растение, как гравилат. Опытные садоводы рассказали больше об этом цветке, который способен цвести продолжительный период времени.

Чилийский гравилат в саду
Чилийский гравилат в саду. Фото: Pinterest

Какие особенности имеет гравилат

Время цветения и вид цветка

Эксперты отмечают, что гравилат принадлежит к многолетникам, то есть, может долго цвести. Что касается периода его цветения, то он длится с мая по октябрь.

Внешний вид

Листья гравилата — постоянно зеленые, а его соцветия оранжевые, желтые и красные. Высота растения составляет 50 сантиметров, а его аромат просто завораживает и похож на запах гвоздики.

Посадка цветка

Опытные садоводы разрешают сажать семена гравилата непосредственно в открытую почву, но прежде, чем это делать, следует разрыхлить землю. Сами семена следует просто сравнять с почвой. Период посадки — весна или октябрь.

Гравилат красного оттенка в саду.
Гравилат красного оттенка в саду. Фото: Pinterest

Полив цветка

В первую неделю после посадки поливайте почву под гравилатом, чтобы она не пересыхала, а летом можете это делать всего раз в неделю.

Подкормка цветка

Подпитывайте гравилат минеральными удобрениями во время посева семян и в течение первого вегетационного периода.

Обрезка цветка

Садоводы советуют обрезать увядшие листья гравилата постоянно, чтобы сделатьих моложе и улучшить развитие. Также обрезать следует и уже засохшие листья.

Напомним, мы писали о том, какое экзотическое растение способно избавить огород и сад от сорняков.

Раньше мы рассказывали о том, как можно вырастить самую красивую астильбу в саду.

Также мы сообщали о том, какие цветы ни в коем случае нельзя выращивать в своем саду.

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