Що робити в саду у вересні — список справ та дієві поради садівників

Що потрібно зробити в саду у вересні обов'язково — 10 найголовніших справ
Вересень — один з найкращих місяців у році, коли спека вже пішла, але дні залишаються теплими та сонячними. Водночас у цей період на садівників чекає чимало важливих справ, які забезпечать у майбутньому здоровий та красивий сад і якісний врожай.
Які саме важливі роботи необхідно виконати в саду у вересні, розповідаємо далі у нашому матеріалі.
Що потрібно зробити у вересні в саду — 10 найголовніших справ
Досвідчені садівники наголошують, перший місяць осені — це ключовий період для саду, коли правильний догляд може вплинути на результати наступного сезону. Тож, важливо виконати такі завдання:
1. Збір та зберігання врожаю
У вересні достигає багато сортів груш та яблук. Також триває збір багатьох інших садових культур. Тож, зволікати немає часу.
Після збору необхідно підготувати місце для зберігання, а також вирішити, що робити з плодами: зберігати свіжими, сушити, заморожувати, консервувати тощо.
2. Обрізка дерев та чагарників
Потрібно зробити санітарну обрізку, видаливши хворі, поламані, сухі гілки, прибрати прикореневу поросль.
Якщо у вересні у плодових дерев продовжують рости пагони, то їх варто прищепити. Це дозволить їм визріти та нормально приготуватися до зими, і під час сильних морозів вони не постраждають.
3. Обробка рослин у саду
У вересні важливо перевірити стан рослин, щоб запобігти поширенню хвороб. Можна провести кілька профілактичних обробок саду біопрепаратами від хвороб та шкідників, наносячи не лише на листя, а й на кору. Також варто подбати про захист чутливих рослин від можливих осінніх заморозків.
4. Підживлення саду
Перший місяць осені — це також оптимальний час для внесення добрив, адже зберігається достатньо тепла погода для того, щоб підживлення розчинилося та засвоїлося корінням. У цей період рослини в саду потребують калійно-фосфорні добрива або ж комплексні з мікроелементами.
Важливо: восени у жодному разі не вносьте у ґрунт азотні добрива.
5. Посадити нові саджанці
У вересні висаджують в саду нові молоденькі дерева та кущі з відкритою кореневою системою. Перед посадкою культури обов'язково дізнайтеся, де її краще посадити, як це зробити та що потрібно для правильного догляду. Садівники радять готувати посадкову яму хоча б за місяць до посадки.
6. Перевірити літні щеплення
На початку вересня саме час перевірити, прижилася брунька чи ні. Якщо живець легко відпадає, а брунька — зелена і пружна, то все вдалося.
7. Розмножити ягідні та декоративні кущі
У вересні можна заготовлювати вже здерев'янілі живці ягідних смородини, аґрусу та декоративних чагарників і намагатися їх вкорінювати.
Запам'ятайте цей секрет: вкорінення буде успішним, якщо ґрунт буде постійно вологим.
8. Догляд за газоном
Якщо ви хочете, щоб ваш газон виглядав здоровим і красивим у наступному сезоні, вересень — час для внесення азотних добрив. Це допоможе відновити ріст трав і підготувати газон до зимового періоду.
9. Догляд за виноградом
Кущі, з яких вже зібрали ягоди, можна обробити від хвороб і шкідників. Поспішати з обрізанням не варто: чим довше листя затримається на кущах, тим кращим буде врожай наступного року.
10. Висаджування полуниці
У перший місяць осені добре висаджувати вкорінені вуса та розсаду полуниці. Тепла вереснева погода дозволяє кореневій системі добре вкоренитися і забезпечити міцний старт для рослин на весну.
Для успішного висаджування полуниці важливо правильно вибрати місце і підготувати ґрунт. Полуниця любить сонячні місця з добре дренованим ґрунтом. Перед висаджуванням потрібно підготувати грядки, додавши добрива.
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