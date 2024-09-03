Що робити в саду у вересні — список справ та дієві поради садівників

Жінки працюють у саду. Фото: shutterstock.com

Вересень — один з найкращих місяців у році, коли спека вже пішла, але дні залишаються теплими та сонячними. Водночас у цей період на садівників чекає чимало важливих справ, які забезпечать у майбутньому здоровий та красивий сад і якісний врожай.

Які саме важливі роботи необхідно виконати в саду у вересні, розповідаємо далі у нашому матеріалі.

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Досвідчені садівники наголошують, перший місяць осені — це ключовий період для саду, коли правильний догляд може вплинути на результати наступного сезону. Тож, важливо виконати такі завдання:

1. Збір та зберігання врожаю

У вересні достигає багато сортів груш та яблук. Також триває збір багатьох інших садових культур. Тож, зволікати немає часу.

Після збору необхідно підготувати місце для зберігання, а також вирішити, що робити з плодами: зберігати свіжими, сушити, заморожувати, консервувати тощо.

2. Обрізка дерев та чагарників

Потрібно зробити санітарну обрізку, видаливши хворі, поламані, сухі гілки, прибрати прикореневу поросль.

Якщо у вересні у плодових дерев продовжують рости пагони, то їх варто прищепити. Це дозволить їм визріти та нормально приготуватися до зими, і під час сильних морозів вони не постраждають.

3. Обробка рослин у саду

У вересні важливо перевірити стан рослин, щоб запобігти поширенню хвороб. Можна провести кілька профілактичних обробок саду біопрепаратами від хвороб та шкідників, наносячи не лише на листя, а й на кору. Також варто подбати про захист чутливих рослин від можливих осінніх заморозків.

Дівчина працює у саду. Фото: freepik.com

4. Підживлення саду

Перший місяць осені — це також оптимальний час для внесення добрив, адже зберігається достатньо тепла погода для того, щоб підживлення розчинилося та засвоїлося корінням. У цей період рослини в саду потребують калійно-фосфорні добрива або ж комплексні з мікроелементами.

Важливо: восени у жодному разі не вносьте у ґрунт азотні добрива.

5. Посадити нові саджанці

У вересні висаджують в саду нові молоденькі дерева та кущі з відкритою кореневою системою. Перед посадкою культури обов'язково дізнайтеся, де її краще посадити, як це зробити та що потрібно для правильного догляду. Садівники радять готувати посадкову яму хоча б за місяць до посадки.

6. Перевірити літні щеплення

На початку вересня саме час перевірити, прижилася брунька чи ні. Якщо живець легко відпадає, а брунька — зелена і пружна, то все вдалося.

7. Розмножити ягідні та декоративні кущі

У вересні можна заготовлювати вже здерев'янілі живці ягідних смородини, аґрусу та декоративних чагарників і намагатися їх вкорінювати.

Запам'ятайте цей секрет: вкорінення буде успішним, якщо ґрунт буде постійно вологим.

Садівниця доглядає за газоном. Фото: freepik.com

8. Догляд за газоном

Якщо ви хочете, щоб ваш газон виглядав здоровим і красивим у наступному сезоні, вересень — час для внесення азотних добрив. Це допоможе відновити ріст трав і підготувати газон до зимового періоду.

9. Догляд за виноградом

Кущі, з яких вже зібрали ягоди, можна обробити від хвороб і шкідників. Поспішати з обрізанням не варто: чим довше листя затримається на кущах, тим кращим буде врожай наступного року.

10. Висаджування полуниці

У перший місяць осені добре висаджувати вкорінені вуса та розсаду полуниці. Тепла вереснева погода дозволяє кореневій системі добре вкоренитися і забезпечити міцний старт для рослин на весну.

Для успішного висаджування полуниці важливо правильно вибрати місце і підготувати ґрунт. Полуниця любить сонячні місця з добре дренованим ґрунтом. Перед висаджуванням потрібно підготувати грядки, додавши добрива.

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