Що зробити на городі у вересні обов'язково — список робіт та поради садівників

Жінка працює на городі. Фото: freepik.com

Вересень — перший осінній місяць, який продовжує тішити нас теплими та сонячними днями, хоч ночі й стають прохолоднішими, а на землі з'являється купа жовтого листя. Для городників це час, коли необхідно встигнути виконати багато важливих завдань.

Що саме необхідно обов'язково встигнути зробити на городі у вересні, читайте далі у нашому пізнавальному та корисному матеріалі.

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Саме ці важливі городні справи забезпечать вас гарним врожаєм, як у цьому році, так і в наступному:

1. Зібрати врожай

Коренеплоди, такі як: буряк, морква, селера, картопля, необхідно встигнути викопати поки не почався дощовий період.

Також збирають з грядок всі томати, пізньостиглі огірки, гарбузи, кабачки. До речі, помідори можна зривати зеленими, адже у теплому світлому місці плоди швидко дозрівають. Крім цього, це час для збору зелені.

2. Підготувати врожай до тривалого зберігання

Після того, як викопали коренеплоди, обов'язково їх просушіть на свіжому повітрі, а вже потім фасуйте у мішки та ящики й заносьте до погреба або у інше придатне для зберігання місце.

Для тривалого зберігання усі овочі та фрукти мають бути зібрані вчасно, тобто не бути перезрілими або недозрілими, інакше вони швидко псуватимуться. Не має бути пошкоджень та частин, які можуть гнисти: листя, бадилля, м'які стебла тощо.

Для зберігання підходять — підвал, погріб, балкон, лоджія, комора, горище. Приміщення повинно бути:

Без шкідників; Затемненим; Вентильованим; Сухим (без конденсату на стінах або затікання води); З рівнем вологості 70–95 % залежно від культури, але — не вогким!

При правильно облаштованому приміщенні до наступної весни зберігаються:

картопля;

морква;

буряк;

капуста;

цибуля;

часник;

яблука;

груші.

Дівчина працює на городі. Фото: freepik.com

3. Прибрати грядки

Після збирання врожаю грядки звільняють від бадилля та готують до майбутнього сезону: перекопують, вносять органічні добрива.

4. Посіяти сидерати

Якщо земля сильно виснажена або ж ви хочете наситити її корисними речовинами, можна посіяти сидерати:

овес;

гірчицю;

ріпак;

редьку олійну тощо.

5. Посіяти зелені та скоростиглі овочі

На початку вересня ще можна встигнути посадити багато вітамінних культур й отримати врожай ще до перших заморозків. Найкраще посіяти вітамінну зелень:

кріп;

петрушку;

руколу;

шпинат;

салат.

А ще можна посадити редис, який не боїться осінніх морозів і швидко дає урожай. Обирайте скоростиглі сорти, які дозріють вже через 2-3 тижні. Насіння садять в борозни глибиною 2 см.

Броколі теж дуже добре переносить низькі температури. Єдине, що їй потрібно, — це вологий ґрунт і крапельний полив, оскільки, якщо залити броколі водою, вона може загнити.

Дівчина поливає рослини на городі. Фото: freepik.com

6. Заготовити мульчу

У вересні варто заготовити солому, сіно та інші матеріали для мульчування. Обирайте сонячний та теплий день, щоб майбутню мульчу можна було гарно просушити.

7. Організувати місце для компосту

Якщо на ділянці досі немає компостної купи, то у вересні найкраще її зробити. Виберіть сонячне місце у вашому городі, де вона буде легко доступною і водостійкою. Зазвичай компостні ями мають глибину від 30 см до 1 метра.

Пам'ятайте, що компостна яма повинна бути віддаленою від будинків та водойм.

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