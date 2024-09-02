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Что нужно сделать на огороде в сентябре обязательно — семь самых главных дел

2 сентября 2024 19:34
Анастасия Мироненко - Редактор
Что сделать на огороде в сентябре обязательно — список работ и советы садоводов
Женщина работает на огороде. Фото: freepik.com
Анастасия Мироненко - Редактор

Сентябрь — первый осенний месяц, который продолжает радовать нас теплыми и солнечными днями, хотя ночи становятся прохладнее, а на земле появляется груда желтых листьев. Для огородников это время, когда необходимо успеть выполнить многие важные задачи.

Что именно необходимо обязательно успеть сделать в сентябре на огороде, читайте далее в нашем познавательном и полезном материале.

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Семь главных огородных работ в сентябре

Именно эти важные огородные дела обеспечат вас хорошим урожаем как в этом году, так и в следующем:

1. Собрать урожай

Корнеплоды, такие как: свеклу, морковь, сельдерей, картофель, необходимо успеть выкопать, пока не начался дождливый период.

Также собирают с грядок все томаты, позднеспелые огурцы, тыквы, кабачки. Кстати, помидоры можно срывать зелеными, ведь в теплом светлом месте плоды быстро созревают. Кроме того, это время для сбора зелени.

2. Подготовить урожай к длительному хранению

После того как вырыли корнеплоды, обязательно их просушите на свежем воздухе, а уже затем фасуйте в мешки и ящики и заносите в погреб или в другое пригодное для хранения место.

Для длительного хранения все овощи и фрукты должны быть собраны вовремя, то есть не должно быть повреждений и частей, которые могут гнить: листья, ботва, мягкие стебли и т.д.

Для хранения подходят подвал, погреб, балкон, лоджия, кладовая, чердак. Помещение должно быть:

  1. Без вредителей;
  2. Затемненным;
  3. Вентилируемым;
  4. Сухим (без конденсата на стенах или затекания воды);
  5. С уровнем влажности 70-95% в зависимости от культуры, но не сырым!

При правильно оборудованном помещении до следующей весны сохраняются:

  • картофель;
  • морковь;
  • свекла;
  • капуста;
  • лук;
  • чеснок;
  • яблоки;
  • груши.

 

Семь главных огородных работ в сентябре
Девушка работает на огороде. Фото: freepik.com

3. Убрать грядки

После уборки урожая грядки освобождают от ботвы и готовят к предстоящему сезону: перекапывают, вносят органические удобрения.

4. Посеять сидераты

Если земля сильно истощена или же вы хотите насытить ее полезными веществами, можно посеять сидераты:

  • овес;
  • горчицу;
  • рапс;
  • редьку масляную и т.д.

5. Посеять зеленые и скороспелые овощи

В начале сентября можно успеть посадить много витаминных культур и получить урожай еще до первых заморозков. Лучше всего посеять витаминную зелень:

  • укроп;
  • петрушку;
  • рукколу;
  • шпинат;
  • салат.

А еще можно посадить редис, который не боится осенних морозов и быстро дает урожай. Выбирайте скороспелые сорта, которые созреют уже через 2-3 недели. Семена сажают в борозды глубиной 2 см.

Брокколи тоже очень хорошо переносит низкие температуры. Единственное, что ей нужно, это влажная почва и капельный полив, поскольку, если залить брокколи водой, она может загнить.

 

Какие огородные работы нужно сделать в сентябре обязательно
Девушка поливает растения на огороде. Фото: freepik.com

6. Заготовить мульчу

В сентябре следует заготовить солому, сено и другие материалы для мульчирования. Выбирайте солнечный и теплый день, чтобы будущую мульчу можно было хорошо просушить.

7. Организовать место для компоста

Если на участке до сих пор нет компостной ямы, то в сентябре самое время ее сделать. Выберите солнечное место в вашем огороде, где она будет легко доступной и водостойкой. Обычно компостные ямы имеют глубину от 30 см до 1 метра.

Помните, что компостная яма должна быть далеко от домов и водоемов.

 

Ранее мы писали, как оградить растения на огороде от холодов.

Напомним, мы рассказывали, какой посеять сидерат в сентябре, чтобы повысить урожайность почвы.

Также мы подготовили лунный посевной календарь на сентябрь 2024, который поможет определить самые благоприятные даты для работы в саду и огороде.

работа урожай овощи советы огород сидерат

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