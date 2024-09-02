Что сделать на огороде в сентябре обязательно — список работ и советы садоводов

Что нужно сделать на огороде в сентябре обязательно — семь самых главных дел
Сентябрь — первый осенний месяц, который продолжает радовать нас теплыми и солнечными днями, хотя ночи становятся прохладнее, а на земле появляется груда желтых листьев. Для огородников это время, когда необходимо успеть выполнить многие важные задачи.
Что именно необходимо обязательно успеть сделать в сентябре на огороде, читайте далее в нашем познавательном и полезном материале.
Семь главных огородных работ в сентябре
Именно эти важные огородные дела обеспечат вас хорошим урожаем как в этом году, так и в следующем:
1. Собрать урожай
Корнеплоды, такие как: свеклу, морковь, сельдерей, картофель, необходимо успеть выкопать, пока не начался дождливый период.
Также собирают с грядок все томаты, позднеспелые огурцы, тыквы, кабачки. Кстати, помидоры можно срывать зелеными, ведь в теплом светлом месте плоды быстро созревают. Кроме того, это время для сбора зелени.
2. Подготовить урожай к длительному хранению
После того как вырыли корнеплоды, обязательно их просушите на свежем воздухе, а уже затем фасуйте в мешки и ящики и заносите в погреб или в другое пригодное для хранения место.
Для длительного хранения все овощи и фрукты должны быть собраны вовремя, то есть не должно быть повреждений и частей, которые могут гнить: листья, ботва, мягкие стебли и т.д.
Для хранения подходят подвал, погреб, балкон, лоджия, кладовая, чердак. Помещение должно быть:
- Без вредителей;
- Затемненным;
- Вентилируемым;
- Сухим (без конденсата на стенах или затекания воды);
- С уровнем влажности 70-95% в зависимости от культуры, но не сырым!
При правильно оборудованном помещении до следующей весны сохраняются:
- картофель;
- морковь;
- свекла;
- капуста;
- лук;
- чеснок;
- яблоки;
- груши.
3. Убрать грядки
После уборки урожая грядки освобождают от ботвы и готовят к предстоящему сезону: перекапывают, вносят органические удобрения.
4. Посеять сидераты
Если земля сильно истощена или же вы хотите насытить ее полезными веществами, можно посеять сидераты:
- овес;
- горчицу;
- рапс;
- редьку масляную и т.д.
5. Посеять зеленые и скороспелые овощи
В начале сентября можно успеть посадить много витаминных культур и получить урожай еще до первых заморозков. Лучше всего посеять витаминную зелень:
- укроп;
- петрушку;
- рукколу;
- шпинат;
- салат.
А еще можно посадить редис, который не боится осенних морозов и быстро дает урожай. Выбирайте скороспелые сорта, которые созреют уже через 2-3 недели. Семена сажают в борозды глубиной 2 см.
Брокколи тоже очень хорошо переносит низкие температуры. Единственное, что ей нужно, это влажная почва и капельный полив, поскольку, если залить брокколи водой, она может загнить.
6. Заготовить мульчу
В сентябре следует заготовить солому, сено и другие материалы для мульчирования. Выбирайте солнечный и теплый день, чтобы будущую мульчу можно было хорошо просушить.
7. Организовать место для компоста
Если на участке до сих пор нет компостной ямы, то в сентябре самое время ее сделать. Выберите солнечное место в вашем огороде, где она будет легко доступной и водостойкой. Обычно компостные ямы имеют глубину от 30 см до 1 метра.
Помните, что компостная яма должна быть далеко от домов и водоемов.
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