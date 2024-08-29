Як підготувати город до зими, щоб захистити його від шкідників і хвороб — поради дачникам

Дачник, який перекопує свій город. Фото: Pinterest

Незабаром зима, а це означає, що всі справжні дачники починають готуватися до того, щоб захистити всі рослини на городі від холодів. Дізнайтеся, як підготувати свій город до зниження температурних позначок, щоб на ньому не з’явилися шкідники і хвороби.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Велика кількість дачників починають готувати свій город до зими зовсім не з того, з чого потрібно. Якщо ви не хочете увійти до числа цих людей, досвідчені дачники пояснили, як правильно підготувати свої городні культури до похолодання.

Процес перекопування городу. Фото: Gardening Know How

Підготовка городу до зими

Прибирання бур’янів і залишків рослин

Перш за все, варто видалити залишки рослин зі своїх грядок на городі та всілякі бур’яни. Річ у тому, що залишене більшістю дачників на городі листя капусти, живці та інша рослинність залучають різних шкідників, а це — дуже погано впливає на розвиток рослин.

Після того, як на городі з’являються шкідники, виростає ризик розвитку різних хвороб, від яких страждають овочі. Крім комах, на городі можуть з’явитися щури і польові миші, які зі зниженням температури повітря намагаються знайти собі їжу на дачах.

Маленька польова миша на городі. Фото: Alamy

Підживлення і перекопування ґрунту

Після цього досвідчені дачники рекомендують наділяти городню ділянку різними добривами відповідно до сезону року і перекопувати ґрунт. При цьому, якщо у вас є теплиці, вам необхідно не лише видалити бур’яни і позбутися залишків рослин, а й обробити ґрунт, а інколи навіть замінити його.

Вже після всіх цих процедур можна готувати город до майбутнього врожаю відповідно до правил сівозміни.

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