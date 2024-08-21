Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Ніколи не прибирайте зірваний бур'ян з городу — чим він може бути корисний arrow

Ніколи не прибирайте зірваний бур'ян з городу — чим він може бути корисний

21 серпня 2024 21:48
Катерина Волченко - Редактор
Навіщо залишати зірваний бур'ян на городі — в чому його користь, поради дачникам
Людина, яка збирає бур'ян на городі. Фото: Pinterest
Катерина Волченко - Редактор

Прополювання грядок на городі — це одна з найважливіших процедур догляду рослин, адже бур’яни багато хто вважає справжньою проблемою на дачі. Однак деякі дачники все ж таки залишають бур’яни на своїй ділянці і навіть розкладають їх на городі, але для чого, читайте нижче. 

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

Читайте також:

Наявність бур’янів на городі є однією з найпоширеніших проблем, адже вони з’являються самі по собі, немов гриби після рясного дощу, та створюють справжні перешкоди на шляху до гарного врожаю. Якщо не видаляти ці зарості, вони можуть витіснити культури.

Удаление сорняка на огороде
Видалення бур'яну на городі. Фото: Plant Care Today

Одні дачники вважають, що від бур’янів необхідно терміново позбавлятися або взагалі знищувати, а інші впевнені, що бур’яни треба просто використати, наприклад, як корисний компост. Однак винахідливі городники придумали дещо цікавіший спосіб використання бур’янів, як-от залишити їх на грядці.

Для чого розкидати зірвані бур’яни на городі

Досвідчені дачники наголошують, що зірвані рослини, які залишилися на городі, спочатку зіграють роль мульчі, а потім перетворяться на чудове добриво для підживлення рослин. Бур’яни спочатку захищатимуть город від потрапляння прямих променів сонця і зберігатимуть необхідний рівень вологи в ґрунті. 

Процесс вырывания сорняков на огороде
Процес виривання бур'янів на городі. Фото: Backyard Boss

А під час гниття до ґрунту потраплятимуть корисні компоненти, які будуть покращувати розвиток рослин і городніх культур, а також будуть прискорювати процес формування плодів.

Тому деякі дачники все ж таки не рекомендують знищувати бур’яни на своєму городі, адже, як виявилося, вони можуть допомогти покращити врожайність різних рослин. 

Нагадаємо, ми писали про те, яка екзотична квітка може допомогти позбутися бур’янів на городі та в саду. 

Раніше ми розповідали про те, які бур’яни здатні покращувати врожайність на городі. 

Також ми повідомляли про те, чи допоможе щоденна прополка городу раз і назавжди позбутися бур’янів.

рослини поради город бур'яни

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:33 Працівник ТЦК за допомогу ухилянту постане перед судом — яке покарання йому загрожує

22:24 У Херсоні пролунала серія вибухів

22:18 Графіки відключень на завтра — в які години на Одещині буде світло

22:13 Бойовий медик показав жахливі умови в психлікарні на Одещині, де лікують військових

Text

22:00 Нардепка Южаніна попередила про значне підвищення цін на пальне

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

21:42 В Міноборони відповіли, за якої умови будуть впроваджувати електронні бойові розпорядження

Новина з відео

21:32 Після зняття з військового обліку чоловіки мають отримати довідку — як це зробити

21:30 Не в Хустському військкоматі — Закарпатський ТЦК розкрив, де насправді відбувались обшуки

21:13 Вкрав самокат Bolt — як суд покарав чоловіка

21:09 Повістка до зарахування у виш — що має робити абітурієнт

22:33 Працівник ТЦК за допомогу ухилянту постане перед судом — яке покарання йому загрожує

22:24 У Херсоні пролунала серія вибухів

22:18 Графіки відключень на завтра — в які години на Одещині буде світло

22:13 Бойовий медик показав жахливі умови в психлікарні на Одещині, де лікують військових

21:42 В Міноборони відповіли, за якої умови будуть впроваджувати електронні бойові розпорядження

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Новина з відео

21:32 Після зняття з військового обліку чоловіки мають отримати довідку — як це зробити

21:30 Не в Хустському військкоматі — Закарпатський ТЦК розкрив, де насправді відбувались обшуки

21:13 Вкрав самокат Bolt — як суд покарав чоловіка

21:09 Повістка до зарахування у виш — що має робити абітурієнт

21:03 Зеленський у вечірньому зверненні пояснив, яких зусиль докладають для захисту Покровська

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

Text

22:00 Нардепка Южаніна попередила про значне підвищення цін на пальне

Text

18:17 Військовий розповів про складні умови, в яких перебувають деякі бригади ЗСУ

Text

17:50 Новий мирний план від України та наказ Байдена готувати ядерну зброю — ефір Вечір.LIVE

Text

17:32 Росія використовує захищені від РЕБ дрони — військовий відповів, як з цим боряться ЗСУ

Text

13:53 Депутат Крулько відповів, чи є в держбюджеті кошти для фінансування "Національного кешбеку"

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

13:15 Нардеп Євтушок назвав ймовірну причину відсутності кадрових рішень в Уряді

Text

13:00 Підготовка до кінця війни та початок таємних переговорів — ефір День.LIVE

Text

12:55 Ратифікація Римського статуту — юрист пояснив нюанси

Text

11:45 Помаранчева революція та Майдан можуть завадити вступу до ЄС — нардеп пояснив причину

Text

08:00 Заборона УПЦ та просування на Курщині — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо