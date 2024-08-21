Навіщо залишати зірваний бур'ян на городі — в чому його користь, поради дачникам

Людина, яка збирає бур'ян на городі. Фото: Pinterest

Прополювання грядок на городі — це одна з найважливіших процедур догляду рослин, адже бур’яни багато хто вважає справжньою проблемою на дачі. Однак деякі дачники все ж таки залишають бур’яни на своїй ділянці і навіть розкладають їх на городі, але для чого, читайте нижче.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Наявність бур’янів на городі є однією з найпоширеніших проблем, адже вони з’являються самі по собі, немов гриби після рясного дощу, та створюють справжні перешкоди на шляху до гарного врожаю. Якщо не видаляти ці зарості, вони можуть витіснити культури.

Видалення бур'яну на городі. Фото: Plant Care Today

Одні дачники вважають, що від бур’янів необхідно терміново позбавлятися або взагалі знищувати, а інші впевнені, що бур’яни треба просто використати, наприклад, як корисний компост. Однак винахідливі городники придумали дещо цікавіший спосіб використання бур’янів, як-от залишити їх на грядці.

Для чого розкидати зірвані бур’яни на городі

Досвідчені дачники наголошують, що зірвані рослини, які залишилися на городі, спочатку зіграють роль мульчі, а потім перетворяться на чудове добриво для підживлення рослин. Бур’яни спочатку захищатимуть город від потрапляння прямих променів сонця і зберігатимуть необхідний рівень вологи в ґрунті.

Процес виривання бур'янів на городі. Фото: Backyard Boss

А під час гниття до ґрунту потраплятимуть корисні компоненти, які будуть покращувати розвиток рослин і городніх культур, а також будуть прискорювати процес формування плодів.

Тому деякі дачники все ж таки не рекомендують знищувати бур’яни на своєму городі, адже, як виявилося, вони можуть допомогти покращити врожайність різних рослин.

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