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Небезпечний бур'ян на городі — як знищити амброзію швидко та ефективно

13 серпня 2024 06:44
Анастасія Мироненко - Редактор
Як знищити амброзію на городі — чотири ефективні способи боротьби з бур'яном
Боротьба з амброзією на городі. Фото: shutterstock.com
Анастасія Мироненко - Редактор

Амброзія — один з найнебезпечніших бур'янів на городі та в саду, адже він завдає шкоди не тільки садовим та городнім культурам, а ще й здоров'ю людини. Ця рослина-шкідник може викликати страшну алергію, а ще швидко розростається, виснажує ґрунти та знижує врожайність. Тому питання знищення цього бур'яну завжди актуальне. 

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Які рослини страждають від амброзії найбільше 

Як зазначають досвідчені городники, найбільше потерпають від амброзії такі культури:

  • соняшник;
  • кукурудза;
  • гречка;
  • картопля;
  • кормові та цукрові буряки;
  • зернобобові;
  • зернові колосові;
  • більшість овочевих культур так звані просапні.

Чи можна використовувати амброзію як корм для тварин 

Цей бур'ян не підходить для корму. Тварини не їдять амброзію через високий вміст у ній гірких ефірних олій. Ця рослина також може погіршити якість кормових культур. 

Крім того, амброзія, потрапивши в корм корів, овець або кіз, погіршує запах і смак молока.

 

Які рослини страждають від амброзії найбільше
Цвітіння амброзії у полі. Фото: google.com

Алергія на амброзію — що треба знати 

Це один із найнебезпечніших бур'янів-алергенів. Пилок амброзії може викликати сінну лихоманку (сезонне алергічне захворювання). Алергічні реакції можуть бути настільки сильні, що людина вимушена буде приймати антигістамінні препарати.

Навіть якщо зовсім здорова людина буде змушена впродовж декількох тижнів дихати повітрям, яке містить пилок амброзії, то майже напевно перетвориться на алергіка.

Особливо небезпечна алергія на амброзію для дітей, оскільки вона може призвести до летального результату. Пилок амброзії подразнює слизову оболонку й утруднює дихання.

Основні симптоми алергії на цвітіння амброзії:

  • нежить;
  • почервоніння;
  • свербіж очей;
  • сльозогінність;
  • свербіння шкіри;
  • хрипи в грудях;
  • кашель;
  • подразнення і біль у горлі.

 

Алергія на амброзію — що треба знати
Алергія на амброзію. Фото: depositphotos.com

Як боротися з амброзією — чотири ефективні методи

1. Скошування 

Цей спосіб знищення амброзії ефективний виключно в період утворення бутонів. Якщо скосити бур'ян у період активного росту, він утворює в 2-3 рази більше пагонів, ніж ви знищили.

2. Викопування або виривання з коренем

Такий спосіб досить ефективний, але щоб повністю знищити рослину на своїй ділянці, необхідно буде викорчовувати її кілька років, оскільки молоді паростки ще довго з'являтимуться на ділянці.

3. Хімічний метод

Хімічний метод. На великій території вручну вам від бур'яну не позбутися. Тому на поміч прийде саме цей метод. Найефективніші хімічні засоби із групи гліфосатів.

4. Витіснення іншими рослинами

Фахівці рекомендують боротися з амброзією її ж зброєю, витісняючи бур'ян газонною травою і багаторічними рослинами.

На сінокосах і пасовищах можна створювати посадки багаторічних злакових або бобових трав чи висаджувати їх змішаними рядами. За 2-3 роки такі посадки можуть повністю придушити амброзію.

До трав, здатних знищити амброзію належать: 

  • люцерна;
  • лисохвіст;
  • костриця;
  • житняк;
  • еспарцет;
  • стоколос безостий;
  • гірчиця сарептська;
  • пирій безкореневищний.

 

Раніше ми писали, яка екзотична квітка здатна ефективно боротися з бур'янами в саду та на городі і як її посадити. 

Нагадаємо, ми розповідали, чому бур'ян полин-трава має бути на городі.

Також радимо вам дізнатися, які бур'яни здатні підвищити врожайність вдвічі.

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