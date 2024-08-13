Как уничтожить амброзию на огороде — четыре эффективных способа борьбы с сорняком

Борьба с амброзией на огороде. Фото: shutterstock.com

Амброзия — один из самых опасных сорняков на огороде и в саду, ведь он наносит ущерб не только садовым и огородным культурам, но и здоровью человека. Это растение-вредитель может вызвать страшную аллергию, а еще быстро разрастается, истощает почву и снижает урожайность. Поэтому вопрос уничтожения этого сорняка всегда актуален.

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Какие растения страдают от амброзии больше всего

Как отмечают опытные огородники, больше всего страдают от амброзии такие культуры:

подсолнечник;

кукуруза;

гречиха;

картофель;

кормовая и сахарная свекла;

зернобобовые;

зерновые колосовые;

большинство овощных культур так называемые пропашные.

Можно ли использовать амброзию как корм для животных

Этот сорняк не подходит для корма. Животные не едят амброзию из-за высокого содержания в ней горьких эфирных масел. Это растение также может ухудшить качество кормовых культур.

Кроме того, амброзия, попав в корм коров, овец или коз, ухудшает запах и вкус молока.

Цветение амброзии в поле. Фото: google.com

Аллергия на амброзию — что нужно знать

Это один из самых опасных сорняков-аллергенов. Пыльца амброзии может вызвать сенную лихорадку (сезонное аллергическое заболевание). Аллергические реакции могут быть настолько сильны, что человек вынужден будет принимать антигистаминные препараты.

Даже если совершенно здоровый человек будет вынужден в течение нескольких недель дышать воздухом, содержащим пыльцу амброзии, то почти наверняка превратится в аллергика.

Особенно опасна аллергия на амброзию для детей, поскольку она может привести к летальному исходу. Пыльца амброзии раздражает слизистую оболочку и затрудняет дыхание.

Основные симптомы аллергии на цветение амброзии:

насморк;

покраснение;

зуд глаз;

слезоточивость;

зуд кожи;

хрипы в груди;

кашель;

раздражение и боль в горле.

Аллергия на амброзию. Фото: depositphotos.com

Как бороться с амброзией — четыре эффективных метода

1. Скашивание

Этот способ уничтожения амброзии эффективен исключительно в период образования бутонов. Если скосить сорняк в период активного роста, он образует в 2-3 раза больше побегов, чем вы уничтожили.

2. Выкапывание или вырывание с корнем

Такой способ достаточно эффективен, но чтобы полностью уничтожить растение на своем участке, необходимо будет выкорчевывать его несколько лет, поскольку молодые побеги еще долго будут появляться на участке.

3. Химический метод

Химический способ. На большой территории вручную вам от сорняков не избавиться. Поэтому на помощь придет именно этот метод. Наиболее эффективны химические средства из группы глифосатов.

4. Вытеснение другими растениями

Специалисты рекомендуют бороться с амброзией его же оружием, вытесняя сорняк газонной травой и многолетними растениями.

На сенокосе и пастбищах можно создавать посадки многолетних злаковых или бобовых трав или высаживать их смешанными рядами. Через 2-3 года такие посадки могут полностью подавить амброзию.

К травам, способным уничтожить амброзию, относятся:

люцерна;

лисохвост;

овсяница;

ржаняк;

еспарцет;

стоколос безостый;

горчица сарептская;

пырей бескорневищный.

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