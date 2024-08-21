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Никогда не убирайте сорванные сорняки с огорода — чем они могут быть полезны

21 августа 2024 21:48
Екатерина Волченко - Редактор
Зачем оставлять сорванный сорняк на огороде — в чем его польза, советы дачникам
Человек, который собирает сорняки на огороде. Фото: Pinterest
Екатерина Волченко - Редактор

Прополка грядок на огороде — это одна из важнейших процедур ухода за растениями, ведь сорняки многие считают настоящей проблемой на даче. Однако некоторые дачники все же оставляют сорняки на своем участке и даже раскладывают их на огороде, но для чего, читайте ниже.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Наличие сорняков на огороде является одной из самых распространенных проблем, ведь они появляются сами по себе, словно грибы после обильного дождя, и создают настоящие препятствия на пути к хорошему урожаю. Если не удалять эти заросли, они могут вытеснить культуры.

Удаление сорняка на огороде
Удаление сорняков на огороде. Фото: Plant Care Today

Одни дачники считают, что от сорняков необходимо срочно избавляться или вообще уничтожать, а другие уверены, что сорняки нужно просто использовать, например, как полезный компост. Однако изобретательные огородники придумали несколько более интересный способ использования сорняков, например, оставить их на грядке.

Для чего разбрасывать сорванные сорняки на огороде

Опытные дачники отмечают, что оставшиеся на огороде сорванные растения сначала сыграют роль мульчи, а затем превратятся в прекрасное удобрение для подкормки растений. Сорняки сначала будут защищать огород от попадания прямых лучей солнца и сохранять необходимый уровень влаги в почве.

Процесс вырывания сорняков на огороде
Процесс вырывания сорняков на огороде. Фото: Backyard Boss

А во время гниения в почву будут попадать полезные компоненты, которые будут улучшать развитие растений и огородных культур, а также ускорять процесс формирования плодов.

Поэтому некоторые дачники все же не рекомендуют уничтожать сорняки на своем огороде, ведь, как оказалось, они могут помочь улучшить урожайность разных растений.

Напомним, мы писали о том, какой экзотический цветок может помочь избавиться от сорняков на огороде и в саду.

Раньше мы рассказывали о том, какие сорняки способны улучшать урожайность на огороде.

Также мы сообщали о том, поможет ли ежедневная прополка огорода раз и навсегда избавиться от сорняков.

растения советы огород бурьяны

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