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Подготовка огорода к зиме — как защитить растения от холодов

29 августа 2024 07:27
Валентина Осадчая - Редактор
Как подготовить огород к зиме, чтобы защитить его от вредителей и болезней — советы дачникам
Дачник, перекапывающий свой огород. Фото: Pinterest
Валентина Осадчая - Редактор

Вскоре зима, а это значит, что все настоящие дачники начинают готовиться к тому, чтобы защитить все растения на огороде от холодов. Узнайте, как подготовить свой огород к снижению температурных отметок, чтобы на нем не появились вредители и болезни.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Большое количество дачников начинают готовить свой огород к зиме совсем не с того, с чего нужно. Если вы не хотите войти в число этих людей, опытные дачники объяснили, как правильно подготовить свои огородные культуры к похолоданию.

Процесс перекапывания огорода
Процесс перекапывания огорода. Фото: Gardening Know How

Подготовка огорода к зиме

Уборка сорняков и остатков растений

Прежде всего, следует удалить остатки растений со своих грядок на огороде и всевозможные сорняки. Дело в том, что оставленные большинством дачников на огороде листья капусты, черенки и другая растительность привлекают разных вредителей, а это очень плохо влияет на развитие растений.

После того, как на огороде появляются вредители, возрастает риск развития разных болезней, от которых страдают овощи. Кроме насекомых, на огороде могут появиться крысы и полевые мыши, которые с понижением температуры воздуха пытаются найти себе пищу на дачах.

Маленькая полевая мышь на огороде
Маленькая полевая мышь на огороде. Фото: Alamy

Подкормка и перекапывание грунта

После этого опытные дачники рекомендуют наделять огородный участок разными удобрениями в соответствии с сезоном года и перекапывать почву. При этом, если у вас есть теплицы, вам необходимо не только удалить сорняки и избавиться от остатков растений, но и обработать почву, а иногда даже заменить ее.

Уже после всех этих процедур можно готовить огород к будущему урожаю в соответствии с правилами севооборота.

Напомним, мы писали о том, зачем известковать почву на огороде и как это правильно делать.

Раньше мы рассказывали о том, почему лучше никогда не убирать сорванный сорняк с огорода.

Также мы сообщали о том, почему следует разбрасывать обычный укроп на своем огороде.

растения зима советы огород

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