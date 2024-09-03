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Что нужно сделать в саду в сентябре обязательно — 10 самых главных дел

3 сентября 2024 19:34
Анастасия Мироненко - Редактор
Что делать в саду в сентябре — список дел и советы садоводов
Женщины работают в саду. Фото: shutterstock.com
Анастасия Мироненко - Редактор

Сентябрь — один из лучших месяцев в году, когда жара уже ушла, но дни остаются теплыми и солнечными. В то же время в этот период садоводов ожидает немало важных дел, которые обеспечат в будущем здоровый, красивый сад и качественный урожай.

Какие важные работы необходимо выполнить в саду в сентябре, рассказываем далее в нашем материале.

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Что нужно сделать в сентябре в саду — 10 самых главных дел

Опытные садоводы отмечают, что первый месяц осени — это ключевой период для сада, когда правильный уход может повлиять на результаты следующего сезона. Поэтому важно выполнить следующие задачи:

1. Уборка и хранение урожая

В сентябре созревают многие сорта груш и яблок. Также идет сбор многих других садовых культур. Так что медлить нет времени.

После сбора необходимо подготовить место хранения, а также решить, что делать с плодами: хранить свежими, сушить, замораживать, консервировать и т.д.

2. Обрезка деревьев и кустарников

Нужно сделать санитарную обрезку, удалив больные, поломанные, сухие ветки, убрать прикорневую поросль.

Если в сентябре у плодовых деревьев продолжают расти побеги, то их следует привить. Это позволит им созреть и нормально приготовиться к зиме, и во время сильных морозов они не пострадают.

3. Обработка растений в саду

В сентябре важно проверить состояние растений, чтобы предотвратить распространение болезней. Можно провести несколько профилактических обработок сада биопрепаратами от болезней и вредителей, нанося не только на листья, но и на кору. Также следует позаботиться о защите чувствительных растений от возможных осенних заморозков.

 

Что нужно сделать в сентябре в саду — 10 самых главных дел
Девушка работает в саду. Фото: freepik.com

4. Питание сада

Первый месяц осени — это также оптимальное время для внесения удобрений, ведь сохраняется достаточно теплая погода для того, чтобы подкормка растворилась и усвоилась корнями. В этот период растения в саду нуждаются в калийно-фосфорных удобрениях или комплексных с микроэлементами.

Важно: осенью ни в коем случае не вносите в грунт азотные удобрения.

5. Посадить новые саженцы

В сентябре высаживают в саду новые молоденькие деревья и кустарники с открытой корневой системой. Перед посадкой культуры обязательно узнайте, где лучше посадить, как это сделать и что нужно для правильного ухода. Садоводы советуют готовить посадочную яму хотя бы за месяц до посадки.

6. Проверить летние почки

В начале сентября самое время проверить прижилась почка или нет. Если черенок легко отпадает, а почка — зеленая и упругая, то все удалось.

7. Размножить ягодные и декоративные кусты

В сентябре можно заготавливать уже одревесневшие черенки ягодных смородины, крыжовника и декоративных кустарников и стараться их укоренять.

Запомните этот секрет: укоренение будет успешным, если почва будет постоянно влажной.

 

Какие важные дела необходимо сделать в саду в сентябре – 10 важнейших
Садовница ухаживает за газоном. Фото: freepik.com

8. Уход за газоном

Если вы хотите, чтобы ваш газон выглядел здоровым и красивым в следующем сезоне, сентябрь — время для внесения азотных удобрений. Это поможет восстановить рост трав и подготовить газон к зимнему периоду.

9. Уход за виноградом

Кусты, из которых уже собрали ягоды, можно обработать от болезней и вредителей. Торопиться с обрезкой не стоит: чем дольше листья задержатся на кустах, тем лучше будет урожай в следующем году.

10. Высадка клубники

В первый месяц осени хорошо высаживать укорененные усы и рассаду клубники. Теплая сентябрьская погода позволяет корневой системе хорошо укорениться и обеспечить крепкий старт для растений весной.

Для успешной высадки клубники важно правильно выбрать место и подготовить почву. Клубника любит солнечные места с хорошо дренированной почвой. Перед посадкой нужно подготовить грядки, добавив удобрения.

 

Ранее мы рассказывали, какие можно посадить цветы в сентябре, чтобы цвели до самой зимы.

Напомним, мы писали, что нужно сделать в огороде в сентябре обязательно.

Также мы подготовили месячный посевной календарь на сентябрь 2024 года, который подскажет самые благоприятные даты для работы в саду и огороде.

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