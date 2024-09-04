Чому яблука гниють просто на дереві — як врятувати врожай, поради садівникам

Гнилі яблука на плодовому дереві. Фото: Everypixel.com

Коли яблука починають гнити просто на деревах, це означає, що вони постраждали від такої грибкової хвороби, як моніліоз. Щоб не втратити свій врожай цього смачного фрукту, варто розуміти, які є ефективні методи вирішення цієї проблеми.

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Якщо ви побачили, що на квітках виникли коричневі плями, які з часом покривають всю квіткову частину, через що квіти сохнуть і падають, це означає, що яблука захворіли на моніліоз. Іншими словами — фрукти гниють на гілках дерева.

Гниле яблуко на гілці дерева. Фото: Pinterest

Але існують дієві способи вирішення цієї проблеми, які допоможуть вам врятувати врожай.

Ефективні методи боротьби з моніліозом

Профілактика і догляд

Найкращим методом боротьби з грибковим захворюванням вважається його профілактика. Постійний догляд яблунь включають в себе:

Обрізку хворих частин дерева

Покращення процесу вентиляції

Обрізку і формування крони

Хімічні засоби

Найбільш ефективними препаратами для обробки яблунь вважаються:

Ті, що виготовлені на основі засобів із вмістом міді

Системні фунгіциди

Процес обробки яблуні в саду. Фото: Pinterest

Органічні засоби

Якщо ви з тих, хто не любить хімію і надає перевагу органічним засобам, то вам підійдуть:

Рослинні екстракти – настої з часнику, кропиви або цибулі

Крейда і деревна зола

Підтримка здоров’я

Щоб підтримувати стан здоров’я яблуневих дерев у саду, забезпечуйте їх достатньою кількістю поживних компонентів і достатнім об’ємом води.

І пам’ятайте — лише відповідний догляд і постійні перевірки допоможуть вам захистити плодові дерева від розвитку цього небезпечного грибкового захворювання.

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