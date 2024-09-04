Чому яблука гниють просто на дереві — як врятувати врожай, поради садівникам

Яблука гниють просто на дереві — чому так і як врятувати врожай
Коли яблука починають гнити просто на деревах, це означає, що вони постраждали від такої грибкової хвороби, як моніліоз. Щоб не втратити свій врожай цього смачного фрукту, варто розуміти, які є ефективні методи вирішення цієї проблеми.
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Якщо ви побачили, що на квітках виникли коричневі плями, які з часом покривають всю квіткову частину, через що квіти сохнуть і падають, це означає, що яблука захворіли на моніліоз. Іншими словами — фрукти гниють на гілках дерева.
Але існують дієві способи вирішення цієї проблеми, які допоможуть вам врятувати врожай.
Ефективні методи боротьби з моніліозом
Профілактика і догляд
Найкращим методом боротьби з грибковим захворюванням вважається його профілактика. Постійний догляд яблунь включають в себе:
- Обрізку хворих частин дерева
- Покращення процесу вентиляції
- Обрізку і формування крони
Хімічні засоби
Найбільш ефективними препаратами для обробки яблунь вважаються:
- Ті, що виготовлені на основі засобів із вмістом міді
- Системні фунгіциди
Органічні засоби
Якщо ви з тих, хто не любить хімію і надає перевагу органічним засобам, то вам підійдуть:
- Рослинні екстракти – настої з часнику, кропиви або цибулі
- Крейда і деревна зола
Підтримка здоров’я
Щоб підтримувати стан здоров’я яблуневих дерев у саду, забезпечуйте їх достатньою кількістю поживних компонентів і достатнім об’ємом води.
І пам’ятайте — лише відповідний догляд і постійні перевірки допоможуть вам захистити плодові дерева від розвитку цього небезпечного грибкового захворювання.
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