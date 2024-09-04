Почему яблоки гниют прямо на дереве — как спасти урожай, советы садоводам

Гнилые яблоки на плодовом дереве. Фото: Everypixel.com

Когда яблоки начинают гнить прямо на деревьях, значит они пострадали от такой грибковой болезни, как монилиоз. Чтобы не потерять свой урожай этого вкусного фрукта, следует понимать, каковы есть эффективные методы решения этой проблемы.

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Если вы увидели, что на цветках возникли коричневые пятна, которые со временем покрывают всю цветочную часть, из-за чего цветы сохнут и падают, значит яблоки заболели монилиозом. Иными словами — фрукты гниют на ветвях дерева.

Гнилое яблоко на ветке дерева. Фото: Pinterest

Но есть действенные методы решения этой проблемы, которые помогут вам спасти урожай.

Эффективные методы борьбы с монилиозом

Профилактика и уход

Лучшим методом борьбы с грибковым заболеванием считается его профилактика. Постоянный уход яблонь включают в себя:

Обрезку больных частей дерева

Улучшение процесса вентиляции

Обрезку и формирование кроны

Химические средства

Наиболее эффективными препаратами для обработки яблонь считаются:

Те, которые изготовлены на основе средств с содержанием меди

Системные фунгициды

Процесс обработки яблони в саду. Фото: Pinterest

Органические средства

Если вы из тех, кто не любит химию и предпочитает органические средства, то вам подойдут:

Растительные экстракты — настои из чеснока, крапивы или лука

Мел и древесная зола

Поддержка здоровья

Чтобы поддерживать состояние здоровья яблоневых деревьев в саду, снабжайте их достаточным количеством питательных компонентов и достаточным объемом воды.

И помните — только соответствующий уход и постоянные проверки помогут вам защитить плодовые деревья от развития этого опасного грибкового заболевания.

Напомним, мы писали о том, почему яблоки сыплются с деревьев и как спасти свой урожай.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно готовить яму в саду для посадки яблони.

Также мы сообщали о том, как правильно полоть и мульчировать приствольный круг яблони.