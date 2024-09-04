Почему груши гниют на дереве — основные причины и советы, как спасти урожай

Груши чернеют и падают с веток — в чем проблема и как спасти урожай
Довольно часто садоводы и дачники сталкиваются с проблемой, когда груши гниют прямо на дереве и опадают. Из-за этого можно потерять весь урожай. Поэтому важно знать, что делать в подобной ситуации и как ее предотвратить.
Почему груши начинают гнить, как спасти дерево и урожай, рассказываем далее в материале.
Причины, почему груши начинают гнить
Как рассказывают опытные садоводы, чаще всего эта проблема возникает по следующим причинам:
- манилиоз ( плодовая гниль) — грибковое заболевание растений;
- парша — грибковое заболевание;
- заражение инфекционными заболеваниями;
- град, травмировавший плоды;
- поражение плодожоркой;
- нехватка влаги;
- избыток влаги;
- неправильный уход.
В зависимости от причины и выбирается метод лечения больного дерева.
Как спасти грушевое дерево и урожай
Прежде всего, если это вредители, грибковое или инфекционное заболевание, специалисты советуют убирать с деревьев все зараженные плоды и обязательно уничтожать их вместе с опавшей листвой. Отбраковывайте и безжалостно уничтожайте даже по минимальным признакам гнили.
Нельзя оставлять под деревьями гнилые плоды или листву, ведь таким образом вредители или болезнь проникают в грунт, а потому проблема не решиться.
Когда урожай уже созрел, бесполезно и даже опасно обрабатывать деревья препаратами, ведь тогда плоды уже нельзя будет употреблять.
Поэтому уже после сбора урожая и весной следует обработать плодовые деревья бордоской жидкостью или противогрибковыми препаратами — фунгицидами. Кстати, чтобы сделать бордоскую жидкость в 10 л воды, растворите 300 г медного купороса и 450 г негашеной извести.
Еще одним профилактическим средством является регулярная перекопка приствольного круга дерева. Причем лопату перед каждым перекапыванием нужно дезинфицировать.
Не забывайте регулярно прореживать ветки деревьев, удалять засохшие и больные. Ведь деревья без ежегодной обрезки плохо проветриваются и становятся наиболее уязвимыми.
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