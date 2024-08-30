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Як правильно обрізати персикове дерево восени — коли і чим це варто робити

30 серпня 2024 12:22
Валентина Осадча - Редактор
Як обрізати персик восени, щоб покращити врожай в майбутньому — поради садівникам
Людина, яка обрізає персикове дерево. Фото: Revista Jardins
Валентина Осадча - Редактор

Кожне дерево в саду потребує правильного догляду, зокрема, обрізки, яка покращує їхній ріст і формування плодів. Якщо ви хочете змусити свій персик гарно плодоносити, вам необхідно обрізати його восени, але слід знати, коли і як це правильно робити.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Період обрізки 

Обрізка персикового дерева допоможе йому стати сильнішим для того, щоб гарно рости і давати соковиті фрукти. Восени варто проводити санітарну обрізку, а робити це краще у період з вересня до середини жовтня. При цьому, робити це варто виключно після збору врожаю і тоді, коли надворі сухо і сонячно.

Персиковое дерево с хорошим урожаем
Персикове дерево з гарним врожаєм. Фото: Pinterest

Інструменти для обрізки 

Щоб обрізати персик, візьміть спеціальні ножиці для дерев, секатор, садовий ніж або пилку, продезінфікуйте їх і гарно заточіть. Для дезінфекції скористайтеся звичайною марганцівкою, спиртом або розчином мідного купоросу.

Покрокова обрізка

Спочатку обріжте гілку, яка розташована зверху біля основи дерева, а потім вкоротіть гілки по боках до верхівки, обрізавши також гілки, які плодоносять. Потім видаліть гілки, які ростуть всередину дереву і у вертикальному положенні, а потім позбавтеся гілок, які загущують дерево.

Обрезка молодого саженца персика
Обрізка молодого саджанця персика. Фото: скриншот з YouTube

Зріжте також гнилі, захворілі та сухі гілки, а також пасинки, формуючи правильну крону дерева. Після обрізки обов’язково обробіть персикове дерево масляною фарбою або садовим варом. До початку обробки, до речі, можна нанести на зрізи дерева розчин мідного купоросу, залишивши плодове дерево в такому стані на декілька хвилин. 

Нагадаємо, ми писали про те, чим можна бюджетно підживити персикове дерево в саду. 

Раніше ми розповідали про те, як розпізнати і врятувати персикове дерево від курчавості. 

Також ми повідомляли про те, який сорт персиків варто посадити українцям на дачі.

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