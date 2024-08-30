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Как правильно обрезать персиковое дерево осенью — когда и чем это стоит делать

30 августа 2024 12:22
Валентина Осадчая - Редактор
Как обрезать персик осенью, чтобы улучшить урожай в будущем — советы садоводам
Человек, обрезающий персиковое дерево. Фото: Revista Jardins
Валентина Осадчая - Редактор

Каждое дерево в саду требует правильного ухода, в частности, обрезки, которая улучшает их рост и формирование плодов. Если вы хотите заставить свой персик хорошо плодоносить, вам необходимо обрезать его осенью, но следует знать, когда и как это правильно делать.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Как правильно обрезать персиковое дерево

Период обрезки

Обрезка персикового дерева поможет ему стать сильнее для того, чтобы хорошо расти и давать сочные фрукты. Осенью следует проводить санитарную обрезку, а делать это лучше в период с сентября по середину октября. При этом, делать это следует исключительно после сбора урожая и тогда, когда на улице сухо и солнечно.

Персиковое дерево с хорошим урожаем
Персиковое дерево с хорошим урожаем. Фото: Pinterest

Инструменты для обрезки

Чтобы обрезать персик, возьмите специальные ножницы для деревьев, секатор, садовый нож или пилу, продезинфицируйте их и хорошо заточите. Для дезинфекции воспользуйтесь обычной марганцовкой, спиртом или раствором медного купороса.

Пошаговая обрезка

Сначала обрежьте ветвь, которая расположена сверху у основания дерева, а затем укоротите ветки по бокам до верхушки, обрезав также плодоносящие ветки. Потом удалите ветви, которые растут внутрь дерева и в вертикальном положении, а затем избавьтесь от загущающих дерево ветвей.

Обрезка молодого саженца персика
Обрезка молодого персика саженца. Фото: скриншот с YouTube

Срежьте также гнилые, заболевшие и сухие ветки, а также пасынки, формируя правильную крону дерева. После обрезки обязательно обработайте персиковое дерево масляной краской или садовым варом. До начала обработки, кстати, можно нанести на срезы дерева раствор медного купороса, оставив плодовое дерево в таком состоянии на несколько минут.

Напомним, мы писали о том, чем можно бюджетно подкормить персиковое дерево в саду.

Раньше мы рассказывали о том, как распознать и спасти персиковое дерево от курчавости.

Также мы сообщали о том, какой сорт персиков стоит посадить украинцам на даче.

деревья советы сад персики

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