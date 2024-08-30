Как обрезать персик осенью, чтобы улучшить урожай в будущем — советы садоводам

Человек, обрезающий персиковое дерево. Фото: Revista Jardins

Каждое дерево в саду требует правильного ухода, в частности, обрезки, которая улучшает их рост и формирование плодов. Если вы хотите заставить свой персик хорошо плодоносить, вам необходимо обрезать его осенью, но следует знать, когда и как это правильно делать.

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Период обрезки

Обрезка персикового дерева поможет ему стать сильнее для того, чтобы хорошо расти и давать сочные фрукты. Осенью следует проводить санитарную обрезку, а делать это лучше в период с сентября по середину октября. При этом, делать это следует исключительно после сбора урожая и тогда, когда на улице сухо и солнечно.

Персиковое дерево с хорошим урожаем. Фото: Pinterest

Инструменты для обрезки

Чтобы обрезать персик, возьмите специальные ножницы для деревьев, секатор, садовый нож или пилу, продезинфицируйте их и хорошо заточите. Для дезинфекции воспользуйтесь обычной марганцовкой, спиртом или раствором медного купороса.

Пошаговая обрезка

Сначала обрежьте ветвь, которая расположена сверху у основания дерева, а затем укоротите ветки по бокам до верхушки, обрезав также плодоносящие ветки. Потом удалите ветви, которые растут внутрь дерева и в вертикальном положении, а затем избавьтесь от загущающих дерево ветвей.

Обрезка молодого персика саженца. Фото: скриншот с YouTube

Срежьте также гнилые, заболевшие и сухие ветки, а также пасынки, формируя правильную крону дерева. После обрезки обязательно обработайте персиковое дерево масляной краской или садовым варом. До начала обработки, кстати, можно нанести на срезы дерева раствор медного купороса, оставив плодовое дерево в таком состоянии на несколько минут.

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