Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Курчавість персика — як розпізнати і вилікувати грибкову хворобу arrow

Курчавість персика — як розпізнати і вилікувати грибкову хворобу

11 липня 2024 16:54
Катерина Волченко - Редактор
Звідки береться курчавість персика — ознаки і лікування хвороби
Курчавість на персиковому дереві в саду. Фото: Pinterest
Катерина Волченко - Редактор

Інколи на персиковому дереві можна побачити скручене листя, та не завжди вдається зрозуміти, через що виникає ця проблема. Щоб ефективно побороти це захворювання, ми розповідаємо, як його розпізнати і як правильно лікувати персик.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

Читайте також:

Що таке курчавість на персиковому дереві

Курчавість персика — це грибкова хвороба, через яку на плодових деревах псується врожай або його геть немає. Через це захворювання страждає молоде листя і стебла дерева, тому з ним варто одразу ж боротися, щоб воно не поширилося на все дерево. 

Плоды на персиковом дереве в саду
Плоди на персиковому дереві в саду. Фото: Pinterest

Що провокує виникнення курчавості персика — перші ознаки

Це захворювання з’являється через грибкові спори Taphrina deformans, які спочатку накопичуються між корою, в плодах, а також на уражених місцях гілок і стовбура персикового дерева. Цей грибок росте за температури в десять градусів тепла, а його першими ознаками є:

  • Роздуті листки, які спочатку світло-жовті, а потім бурі
  • Щільна пластинка листа в ураженому місці
  • Світлий наліт знизу листка
Курчавость листьев на персиковом дереве
Курчавість листя на персиковому дереві. Фото: Alamy

Як боротися з курчавістю персикового дерева

Щоб прибрати цю проблему, вам потрібно приготувати ефективну суміш, і для цього вам треба взяти такі інгредієнти, як:

  • Тютюнове листя — один кілограм
  • Холодна вода 

Дрібно поріжте листя тютюну і залийте його холодною водою, залишивши на три дні настоятися. Після цього процідіть розчин і обприскайте персикове дерево. Щоб раз і назавжди забути про курчавість на персиковому дереві, зробіть це ще раз через сім днів. Обов’язково стежте і за тим, щоб надворі після цієї процедури не було опадів.

Опрыскивание персикового дерева от курчавости
Обприскування персикового дерева від курчавості. Фото: Fast Growing Trees

Після обробки підживіть персикове дерево мінеральними добривами або органікою, щоб забезпечити йому поживні компоненти і зміцнити імунну систему. 

Нагадаємо, ми писали про те, який сорт персиків варто посадити в українському саду. 

Раніше ми розповідали про те, чим дешево, але ефективно підживити персикове дерево в саду. 

Також ми повідомляли про те, чому абрикосове дерево не дає врожай і як виправити ситуацію.

дерева поради сад персики

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо