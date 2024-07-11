Звідки береться курчавість персика — ознаки і лікування хвороби

Курчавість на персиковому дереві в саду. Фото: Pinterest

Інколи на персиковому дереві можна побачити скручене листя, та не завжди вдається зрозуміти, через що виникає ця проблема. Щоб ефективно побороти це захворювання, ми розповідаємо, як його розпізнати і як правильно лікувати персик.

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Що таке курчавість на персиковому дереві

Курчавість персика — це грибкова хвороба, через яку на плодових деревах псується врожай або його геть немає. Через це захворювання страждає молоде листя і стебла дерева, тому з ним варто одразу ж боротися, щоб воно не поширилося на все дерево.

Плоди на персиковому дереві в саду. Фото: Pinterest

Що провокує виникнення курчавості персика — перші ознаки

Це захворювання з’являється через грибкові спори Taphrina deformans, які спочатку накопичуються між корою, в плодах, а також на уражених місцях гілок і стовбура персикового дерева. Цей грибок росте за температури в десять градусів тепла, а його першими ознаками є:

Роздуті листки, які спочатку світло-жовті, а потім бурі

Щільна пластинка листа в ураженому місці

Світлий наліт знизу листка

Курчавість листя на персиковому дереві. Фото: Alamy

Як боротися з курчавістю персикового дерева

Щоб прибрати цю проблему, вам потрібно приготувати ефективну суміш, і для цього вам треба взяти такі інгредієнти, як:

Тютюнове листя — один кілограм

Холодна вода

Дрібно поріжте листя тютюну і залийте його холодною водою, залишивши на три дні настоятися. Після цього процідіть розчин і обприскайте персикове дерево. Щоб раз і назавжди забути про курчавість на персиковому дереві, зробіть це ще раз через сім днів. Обов’язково стежте і за тим, щоб надворі після цієї процедури не було опадів.

Обприскування персикового дерева від курчавості. Фото: Fast Growing Trees

Після обробки підживіть персикове дерево мінеральними добривами або органікою, щоб забезпечити йому поживні компоненти і зміцнити імунну систему.

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