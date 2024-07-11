Звідки береться курчавість персика — ознаки і лікування хвороби

Курчавість персика — як розпізнати і вилікувати грибкову хворобу
Інколи на персиковому дереві можна побачити скручене листя, та не завжди вдається зрозуміти, через що виникає ця проблема. Щоб ефективно побороти це захворювання, ми розповідаємо, як його розпізнати і як правильно лікувати персик.
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Що таке курчавість на персиковому дереві
Курчавість персика — це грибкова хвороба, через яку на плодових деревах псується врожай або його геть немає. Через це захворювання страждає молоде листя і стебла дерева, тому з ним варто одразу ж боротися, щоб воно не поширилося на все дерево.
Що провокує виникнення курчавості персика — перші ознаки
Це захворювання з’являється через грибкові спори Taphrina deformans, які спочатку накопичуються між корою, в плодах, а також на уражених місцях гілок і стовбура персикового дерева. Цей грибок росте за температури в десять градусів тепла, а його першими ознаками є:
- Роздуті листки, які спочатку світло-жовті, а потім бурі
- Щільна пластинка листа в ураженому місці
- Світлий наліт знизу листка
Як боротися з курчавістю персикового дерева
Щоб прибрати цю проблему, вам потрібно приготувати ефективну суміш, і для цього вам треба взяти такі інгредієнти, як:
- Тютюнове листя — один кілограм
- Холодна вода
Дрібно поріжте листя тютюну і залийте його холодною водою, залишивши на три дні настоятися. Після цього процідіть розчин і обприскайте персикове дерево. Щоб раз і назавжди забути про курчавість на персиковому дереві, зробіть це ще раз через сім днів. Обов’язково стежте і за тим, щоб надворі після цієї процедури не було опадів.
Після обробки підживіть персикове дерево мінеральними добривами або органікою, щоб забезпечити йому поживні компоненти і зміцнити імунну систему.
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