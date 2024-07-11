Откуда берется курчавость персика — признаки и лечение болезни

Курчавость персика — как распознать и вылечить грибковую болезнь
Иногда на персиковом дереве можно увидеть скрученные листья, но не всегда удается понять, из-за чего возникает эта проблема. Чтобы эффективно преодолеть это заболевание, мы рассказываем, как его распознать и как правильно лечить персик.
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Что такое курчавость на персиковом дереве
Курчавость персика — это грибковая болезнь, из-за которой на плодовых деревьях портится урожай или его совсем нет. Из-за этого заболевания страдают молодые листья и стебли дерева, поэтому с ним следует сразу же бороться, чтобы оно не распространилось на все дерево.
Что провоцирует возникновение курчавости персика — первые признаки
Это заболевание появляется из-за грибковых споров Taphrina deformans, которые сначала накапливаются между корой, в плодах, а также на пораженных местах ветвей и ствола персикового дерева. Этот грибок растет при температуре в десять градусов тепла, а его первыми признаками являются:
- Раздутые листья, которые сначала светло-желтые, а потом бурые
- Плотная пластинка листа в пораженном месте
- Светлый налет снизу листа
Как бороться с курчавостью персикового дерева
Чтобы убрать эту проблему, вам нужно приготовить эффективную смесь и для этого вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Табачные листья — один килограмм
- Холодная вода
Мелко порежьте листья табака и залейте их холодной водой, оставив на три дня настояться. После этого процедите раствор и опрыскивайте персиковое дерево. Чтобы раз и навсегда забыть о курчавости на персиковом дереве, сделайте это еще раз через семь дней. Обязательно следите и за тем, чтобы на улице после этой процедуры не было осадков.
После обработки подпитайте персиковое дерево минеральными удобрениями или органикой, чтобы обеспечить ему питательные компоненты и укрепить иммунную систему.
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