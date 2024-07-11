Откуда берется курчавость персика — признаки и лечение болезни

Курчавость на персиковом дереве в саду. Фото: Pinterest

Иногда на персиковом дереве можно увидеть скрученные листья, но не всегда удается понять, из-за чего возникает эта проблема. Чтобы эффективно преодолеть это заболевание, мы рассказываем, как его распознать и как правильно лечить персик.

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Что такое курчавость на персиковом дереве

Курчавость персика — это грибковая болезнь, из-за которой на плодовых деревьях портится урожай или его совсем нет. Из-за этого заболевания страдают молодые листья и стебли дерева, поэтому с ним следует сразу же бороться, чтобы оно не распространилось на все дерево.

Плоды на персиковом дереве в саду. Фото: Pinterest

Что провоцирует возникновение курчавости персика — первые признаки

Это заболевание появляется из-за грибковых споров Taphrina deformans, которые сначала накапливаются между корой, в плодах, а также на пораженных местах ветвей и ствола персикового дерева. Этот грибок растет при температуре в десять градусов тепла, а его первыми признаками являются:

Раздутые листья, которые сначала светло-желтые, а потом бурые

Плотная пластинка листа в пораженном месте

Светлый налет снизу листа

Курчавость листьев на персиковом дереве. Фото: Alamy

Как бороться с курчавостью персикового дерева

Чтобы убрать эту проблему, вам нужно приготовить эффективную смесь и для этого вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Табачные листья — один килограмм

Холодная вода

Мелко порежьте листья табака и залейте их холодной водой, оставив на три дня настояться. После этого процедите раствор и опрыскивайте персиковое дерево. Чтобы раз и навсегда забыть о курчавости на персиковом дереве, сделайте это еще раз через семь дней. Обязательно следите и за тем, чтобы на улице после этой процедуры не было осадков.

Опрыскивание персикового дерева от курчавости. Фото: Fast Growing Trees

После обработки подпитайте персиковое дерево минеральными удобрениями или органикой, чтобы обеспечить ему питательные компоненты и укрепить иммунную систему.

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