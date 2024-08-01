Чому слід посадити червону грушу в саду — переваги цього сорту і поради з догляду

Чому посадити червону грушу в своєму саду — це вдала ідея
Деякі садівники люблять експериментувати зі своїми рослинами, зокрема, плодовими деревами, наприклад, хтось вирощує червоні груші. Якщо ви — ще той експериментатор і хочете мати такий сорт фрукту, вам варто розуміти, як його правильно доглядати.
Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.
Чому варто посадити червону грушу
Червона груша починає давати перші плоди на п’ятий-сьомий рік після того, як ви її посадили, і по 25-30 кілограмів на дорослому дереві. При цьому, груша сорту Старкримсон зріє на початку серпня, а ось сорт Кармен і Вільямс можна збирати наприкінці літа.
До того ж, до складу цієї груші входить велика кількість калію та вітаміну С, а ще маленька кількість калорій. Тому людям, які страждають від цукрового діабету і ожиріння можна вживати червоні груші.
Як правильно доглядати червону грушу
Щоб дерево червоної груші дало великий урожай, його варто обрізати, а садити його краще на схилі або височині. Підживлювати також необхідно це дерево сумішшю з таких інгредієнтів, як:
- Глина — половина відра
- Перегній
- Суперфосфат — 100 грамів
Змішайте ці інгредієнти і додайте їх у пристовбурне коло розміром 70 на 70 сантиметрів і завглибшки не менше одного метра. Не забувайте і поливати дерево, особливо, на початку та наприкінці літа — молоде дерево потребує 40-50 літрів води, а доросле — 150-200 літрів.
Також червону грушу варто підготувати до морозів, додаючи на один квадратний метр необхідні добрива:
- Суперфосфат — одна столова ложка
- Сульфат калію — одна столова ложка
Створіть ями завглибшки 20 сантиметрів і покладіть туди добриво, після чого полийте їх і посипте ґрунтом.
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