Почему стоит посадить красную грушу в саду — преимущества этого сорта и советы по уходу

Человек, держащий красную грушу. Фото: скриншот с YouTube

Некоторые садоводы любят экспериментировать со своими растениями, в частности, плодовыми деревьями, например, кто-то выращивает красные груши. Если вы — еще тот экспериментатор и хотите иметь такой сорт фрукта, вам следует понимать, как за ним правильно ухаживать.

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Красная груша начинает давать первые плоды на пятый-седьмой год после того, как вы ее посадили, и по 25-30 килограмм на взрослом дереве. При этом, груша сорта Старкримсон зреет в начале августа, а вот сорт Кармен и Уильямс можно собирать в конце лета.

К тому же, в состав этой груши входит большое количество калия и витамина С, а еще небольшое количество калорий. Поэтому людям, страдающим от сахарного диабета и ожирения, можно употреблять красные груши.

Красная груша сорта "Алессия". Фото: BayOZ

Как правильно ухаживать за красной грушей

Чтобы дерево красной груши дало большой урожай, его следует обрезать, а сажать его лучше на склоне или возвышенности. Подкармливать необходимо это дерево смесью из таких ингредиентов, как:

Глина — половина ведра

Перегной

Суперфосфат — 100 грамм

Смешайте эти ингредиенты и добавьте их в приствольный круг размером 70 на 70 сантиметров и глубиной не менее одного метра. Не забывайте и поливать дерево, особенно, в начале и конце лета — молодое дерево нуждается в 40-50 литрах воды, а взрослое — в 150-200 литрах.

Дерево с красной грушей в саду. Фото: Truineer

Также красную грушу следует подготовить к морозам, добавляя на один квадратный метр необходимые удобрения:

Суперфосфат — одна столовая ложка

Сульфат калия — одна столовая ложка

Создайте ямы глубиной 20 сантиметров и положите туда удобрение, после чего полейте их и посыпьте грунтом.

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