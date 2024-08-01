Почему стоит посадить красную грушу в саду — преимущества этого сорта и советы по уходу

Почему посадить красную грушу в своем саду — это удачная идея
Некоторые садоводы любят экспериментировать со своими растениями, в частности, плодовыми деревьями, например, кто-то выращивает красные груши. Если вы — еще тот экспериментатор и хотите иметь такой сорт фрукта, вам следует понимать, как за ним правильно ухаживать.
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Почему стоит посадить красную грушу
Красная груша начинает давать первые плоды на пятый-седьмой год после того, как вы ее посадили, и по 25-30 килограмм на взрослом дереве. При этом, груша сорта Старкримсон зреет в начале августа, а вот сорт Кармен и Уильямс можно собирать в конце лета.
К тому же, в состав этой груши входит большое количество калия и витамина С, а еще небольшое количество калорий. Поэтому людям, страдающим от сахарного диабета и ожирения, можно употреблять красные груши.
Как правильно ухаживать за красной грушей
Чтобы дерево красной груши дало большой урожай, его следует обрезать, а сажать его лучше на склоне или возвышенности. Подкармливать необходимо это дерево смесью из таких ингредиентов, как:
- Глина — половина ведра
- Перегной
- Суперфосфат — 100 грамм
Смешайте эти ингредиенты и добавьте их в приствольный круг размером 70 на 70 сантиметров и глубиной не менее одного метра. Не забывайте и поливать дерево, особенно, в начале и конце лета — молодое дерево нуждается в 40-50 литрах воды, а взрослое — в 150-200 литрах.
Также красную грушу следует подготовить к морозам, добавляя на один квадратный метр необходимые удобрения:
- Суперфосфат — одна столовая ложка
- Сульфат калия — одна столовая ложка
Создайте ямы глубиной 20 сантиметров и положите туда удобрение, после чего полейте их и посыпьте грунтом.
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